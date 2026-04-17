    Posted On
    date_range 17 April 2026 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 2:03 PM IST

    ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ: 15 കാരിയെ മർദിച്ച മന്ത്രവാദി അറസ്റ്റിൽ

    ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ: 15 കാരിയെ മർദിച്ച മന്ത്രവാദി അറസ്റ്റിൽ
    യൂ​സ​ഫ് കു​ട്ടി

    കാ​യം​കു​ളം: പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ 15 കാ​രി​യെ ബാ​ധ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ മ​ന്ത്ര​വാ​ദി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വേ​രു​വ​ള്ളി ഭാ​ഗം ത​യ്യി​ൽ പ​ടീ​റ്റ​തി​ൽ യൂ​സ​ഫ് കു​ട്ടി​യാ​ണ് (56) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​വാ​യ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ (60) നേ​ര​ത്തേ പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന്ത്ര​വാ​ദ മ​റ​വി​ൽ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച വി​വ​രം പെ​ൺ​കു​ട്ടി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യും കാ​ലും കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് ചൂ​ര​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടി​ച്ച് വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് യൂ​സ​ഫ് കു​ട്ടി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    TAGS:Child AbuseWitchAlappuzhaarrestedPOCSO
    News Summary - Witch arrested for beating 15-year-old girl to exorcise curse
    Similar News
    Next Story
