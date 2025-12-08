Begin typing your search above and press return to search.
    കായംകുളത്ത്​ യു.ഡി.എഫിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം; ഗ്രാമങ്ങളിൽ എൽ.ഡി.എഫ്

    കാ​യം​കു​ളം: പ​ര​സ്യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സ​മാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ല​ഭി​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചു​രു​ങ്ങി​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലും നേ​ര​ത്തെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി മേ​ൽ​കൈ നേ​ടി​യ​തും ഗ്രൂ​പ്പ് അ​തി​പ്ര​സ​ര​മി​ല്ലാ​തെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ക​രു​ത​ലി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞ​ത് പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​വ​സാ​ന​ലാ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര, പ​ത്തി​യൂ​ർ, ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടു​പ​ക്ഷ​വും കൃ​ഷ്ണ​പു​രം ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫും ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വി​ൽ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷ്ണ​പു​ര​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി മു​ന്നേ​റ്റം, മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​തേ​ത​ര വോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ വി​ള്ള​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ട​ത് കോ​ട്ട​യാ​യ പ​ത്തി​യൂ​രി​ലും ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലും ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി നീ​ക്കം ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ഠം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് സി.​പി.​എം മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഏ​രി​യ​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ഇ​വി​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം കാ​ണു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കാ​യം​കു​ളം ഏ​രി​യ​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള പ​ത്തി​യൂ​രി​ൽ സ്ഥി​തി മ​റി​ച്ചാ​ണ്. ശ​ക്ത​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വം പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം യു​വാ​ക്ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നീ​ക്കം ചി​ല അ​ട്ടി​മ​റി സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യും ബി.​ജെ.​പി മു​ന്നി​ലെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും കാ​ര്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്നും ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് തു​ട​രു​ന്ന പ​ത്തി​യൂ​രി​ൽ ഇ​തി​ന് ത​ട​യി​ടു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ജ​ന​സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ യു. ​പ്ര​തി​ഭ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ പോ​ലും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഫ​ല​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ട്. ക​ണ്ട​ല്ലൂ​രി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ​പ്ര​തീ​ക്ഷ വെ​ക്കു​ന്നു.

