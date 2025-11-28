Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:57 PM IST

    ഇത് സസ്പെൻഷൻ കാലം

    ഇത് സസ്പെൻഷൻ കാലം
    കാ​യം​കു​ളം: ഇ​വ​രി​ങ്ങ​നെ ക​ടും​കൈ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യി​ല്ല. പ്ര​ശ്ന​മാ​കു​മെ​ന്ന​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​റ​ഞ്ഞ്​ സ​മാ​ധാ​നി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തി​യ​ത്. ഒ​ന്നും ഏ​ശി​യി​ല്ല. പി​ന്നെ ഇ​നി​യി​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മാ​നം​കാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തേ ര​ക്ഷ​യു​ള്ളൂ. സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യു​ക. പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കാ​ണ്. മു​ന്ന​ണി വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ ഒ​ന്ന് വീ​തം ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ അ​ത് ര​ണ്ട് വ​രെ​യാ​കും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. വി​മ​ത​രാ​യി ക​ളം​പി​ടി​ച്ച ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളെ ഇ​രു​ട്ടി​വെ​ളു​ക്കു​വോ​ളം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പി​ന്മാ​റ്റി​യ​ത്. എ.​ഐ.​സി.​സി​ത​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​രെ വി​മ​ത​രെ പി​ന്മാ​റ്റാ​ൻ പ​ണി പ​തി​നെ​ട്ടും പ​യ​റ്റി വി​യ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ടു​തേ​ടി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി പാ​ർ​ട്ടി​യെ നാ​റ്റി​ക്ക​രു​ത്, തോ​ൽ​പി​ക്ക​രു​ത്​ പ്ലീ​സ്... എ​ന്ന അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​മാ​യി സോ​പ്പി​ങ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്​. ഒ​രു മൂ​ച്ചി​ന്​ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും​ പി​ന്നീ​ട്​ സോ​പ്പി​ങ്ങി​ൽ വീ​ണും ത​ടി​കേ​ടാ​യാ​ലോ എ​ന്ന്​ ചി​ന്തി​ച്ചും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ‘സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്’ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ത്തി​ട്ട് ഉ​റ​ക്കം വ​രു​ന്നി​ല്ല. തീ​രെ സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ എ​തി​ർ ക​ക്ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ​ക്കും പ​ര​സ്യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി അ​വ​ർ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ടി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ‘എ​നി​ക്ക് കി​ട്ടാ​ത്ത​ത് നി​ന​ക്കും’ വേ​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ചാ​രി​ച്ചി​ട്ടും വി​മ​ത​നെ പി​ന്മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത ഇ​പ്പോ​ഴും മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ത്സ​ര മോ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​റ്റ നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് തീ​ർ​ത്താ​ൽ തീ​രാ​ത്ത പ​ക​യാ​ണ് ലോ​ക്ക​ൽ ഘ​ട​ക നേ​താ​വി​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ണി​ക​ളാ​യി ഒ​രാ​ളു​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക്ക് സീ​റ്റ് കൈ​മാ​റി​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ത​ന്ത്ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ​ പ്ര​തി​കാ​ര​ദാ​ഹം നു​ര​ഞ്ഞ്​ പൊ​ന്ത​വെ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ന് അ​തേ നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ കേ​ട്ട്​ അ​വ​ർ​ക്കാ​യി മു​റി​യൊ​രു​ക്കി കാ​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ ​വ​ഴി​ക്ക് പോ​യി​ല്ല. എ​ത്തി​യാ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ പൂ​ട്ടി​യി​ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന വി​വ​രം എ​ങ്ങ​നെ​യോ ചോ​ർ​ന്ന​ത്രെ. ഭാ​ര്യ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡ് സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തൊ​ക്കെ പാ​ഴാ​യ​തി​ന്‍റെ മ​നഃ​സം​ഘ​ർ​ഷം പേ​റു​ന്ന സ​ഖാ​വി​ന്‍റെ മ​ന​​സ്സൊ​ന്ന് പാ​ളി​യാ​ൽ പി​ടി​ച്ചാ​ൽ കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​ഴ​യ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    ന​ഗ​ര കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്ന സ​ഖാ​വി​നെ വി​മ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ജാ​ള്യ​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് അ​ന്ന​ത്തേ​ക്ക് പ​റ​യാ​നാ​യി ഇ​വ​ർ ക​രു​തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Local Body Electionsuspensionkayamkulam
