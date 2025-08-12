Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightKayamkulamchevron_rightകായംകുളം കായലിൽ...
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 2:21 PM IST

    കായംകുളം കായലിൽ മണൽഖനനം; പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ നിർത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    കായംകുളം കായലിൽ മണൽഖനനം; പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ നിർത്തി
    cancel
    camera_alt

    കാ​യം​കു​ളം കാ​യ​ലി​ൽ മ​ണി​വേ​ലി​ക്ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഡ്ര​ഡ്​​ജി​ങ്ങി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി കാ​യം​കു​ളം കാ​യ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണ​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പു​മൂ​ലം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി. മ​ണി​വേ​ലി​ക്ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ്ങി​ന്​ നീ​ക്കം. ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സി.​പി.​എ​മ്മും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ​യാ​ണ് ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ സം​ഘ​ടി​ച്ചെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ദു​ർ​ബ​ല പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​ണി​വേ​ലി​ക്ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ മ​ണ​ലെ​ടു​ക്കാ​നു​ള​ള നീ​ക്കം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം. സി.​പി.​എം ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ തെ​ക്ക് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കി​ഴ​ക്ക് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ബേ​ബി, ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഡ​ർ ടി.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം എ​സ്. അ​ജി​ത, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് എ​സ്. ആ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യെ​ത്തി. സ​മ​ര​ക്കാ​രെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല.

    തീ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം -ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി കാ​യം​കു​ളം കാ​യ​ലി​ലെ മ​ണി​വേ​ലി​ക്ക​ട​വി​ലും കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ജെ​ട്ടി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ് ന​ട​ത്തി മ​ണ​ലൂ​റ്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​ലോ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി മ​ണ​ൽ ഖ​ന​ന അ​നു​മ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യം

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ ജ​ന​രോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള​ളി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം. ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ തെ​ക്ക്, വ​ട​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള​ള ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് അ​ധി​ക​പേ​രും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ന്നാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക്ഷീ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യം ഉ​യ​ർ​ന്നു. കാ​യം​കു​ളം പൊ​ഴി​യി​ൽ ആ​ഴം​കൂ​ട്ടി അ​ങ്ങ​നെ എ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ണ​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ബ​ദ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sand miningProtestslakeDredgingkayamkulam news
    News Summary - Sand mining in Kayamkulam lake; Stopped after protests
    Similar News
    Next Story
    X