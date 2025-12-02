Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    2 Dec 2025 10:18 AM IST
    2 Dec 2025 10:18 AM IST

    പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം മകന്‍റെ ക്രൂരതയിൽ നടുങ്ങി പുല്ലുകുളങ്ങര

    ന​ട​രാ​ജ​ന്‍റെ സം​സ്കാ​രം നാ​ളെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ
    Pullukulangara, shocked,brutality,father, murder,കായംകുളം, പുല്ലുകുളങ്ങര, കൊലപാതകം
    പ്രതി ന​വ​ജി​ത്ത്

    കാ​യം​കു​ളം: അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ മ​ക​ന്‍റെ അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പി​താ​വ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും മാ​താ​വി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ടു​ക്കം മാ​റാ​തെ പു​ല്ലു​കു​ള​ങ്ങ​ര. ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ പു​ല്ലു​കു​ള​ങ്ങ​ര ക​ള​രി​ക്ക​ൽ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം പീ​ടി​ക​ച്ചി​റ​യി​ൽ ന​ട​രാ​ജ​നാ​ണ് (63) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു (50) മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൻ ന​വ​ജി​ത്തി​നെ (30) ക​ന​ക​ക്കു​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ന​വ​ജി​ത്ത്​ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ക​ണി​ശ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ന​ട​രാ​ജ​ന്‍റെ സ​മീ​പ​നം പ​ല​പ്പോ​ഴും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​ത്രെ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് പ​രീ​ക്ഷ​ക്കാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഇ​യാ​ൾ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ അ​യ​ച്ച​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​വ​ജി​ത്തി​നെ മു​റി​യി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​യി വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ​ളം കേ​ട്ട് ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി​യ​വ​ർ വെ​ട്ടു​ക​ത്തി​യു​മാ​യി ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​വ​ജി​ത്തി​നെ ക​ണ്ട് പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​രാ​ജ​നെ​യും സി​ന്ധു​വി​നെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ന​ട​രാ​ജ​ന്‍റെ മു​ട​ത്താ​ണ്​ വെ​ട്ടി​യ​ത്. 47 ഓ​ളം വെ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.​സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യാ​ണ് ന​വ​ജി​ത്തി​നെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സി​ന്ധു അ​പ​ക​ട നി​ല ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.​ഏ​റെ​ക്കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ന​ട​രാ​ജ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രാ​റു​കാ​ര​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഠ​ന കാ​ലം മു​ത​ലെ മ​ക​ന്‍റെ ജീ​വി​തം വ​ഴി തെ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തെ​ചൊ​ല്ലി​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ആ​ദ്യം പി​ണ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യ ശേ​ഷ​വും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രാ​യാ​കാ​ത്ത​തി​ലു​ള്ള ദേ​ഷ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് പി​താ​വി​നോ​ടു​ള്ള പ​ക​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത​ത്രെ.

    പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​രാ​ജ​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​യം​കു​ളം ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. സം​സ്കാ​രം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന്​ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ ന​ട​ക്കും. എം.​എ,എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ന​വ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. മ​റ്റ് മ​ക്ക​ളാ​യ നി​ധി​മോ​ൾ, നി​ധി​ൻ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്.

    TAGS:Alappuzhakayamkulam newsMurder Case
    News Summary - Pullukulangara shocked by son's brutality after father's murder
