Madhyamam
    Kayamkulam
    23 Jan 2026 11:32 AM IST
    23 Jan 2026 11:32 AM IST

    കായംകുളം നഗരസഭയിൽ കള്ളൻ: പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

    കായംകുളം നഗരസഭയിൽ കള്ളൻ: പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
    കാ​യം​കു​ളം: കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ക​ള്ള​ൻ ക​യ​റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ ഓഫിസിൽ എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ​യും മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് തു​ട​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ സം​ഭ​വം രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ​ഴി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത നീ​ക്ക​മെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​നം കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം എ​ക്സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ​യും ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ മു​റി​ക​ളി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി ഫ​യ​ൽ വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട​താ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ മു​ന​യി​ലു​ള്ള ചി​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ തേ​ടി​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ മു​റി​യി​ൽ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് രാ​ത്രി കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ അ​റി​യാ​തെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ആ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി​യ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ​ഗ്രാ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണം -എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ​യും മു​റി​യി​ൽ അ​ഞ്ജാ​ത​ർ ക​യ​റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി പാ​ർ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം പോ​ലും ന​ട​ത്താ​തെ ദു​രൂ​ഹ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. രാ​ത്രി ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടു​ക​യോ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തി​ട്ടി​ല്ല. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ്​ പ​ദ്ധ​തി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത നീ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ശു​ചി​ത്വ​മി​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ കാ​ല​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​യെ ഇ​ക​ഴ്ത്തി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗൂ​ഢ​നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. പ്ലാ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന് രേ​ഖ​യു​ള്ള​താ​ണ്. ഏ​ഴി​ന് എ​ൽ.​എ​സ്.​ജി.​ഡി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ തു​ട​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 12ന് ​ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ​യും മു​റി​യി​ൽ അ​ജ്ഞാ​ത​ർ ഫ​യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ക​യ​റി​യെ​ന്ന​ത് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വ​സ്തു​ത എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് നി​ജ​സ്ഥി​തി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​സ്. കേ​ശു​നാ​ഥ്, എ. ​ന​സീ​ർ , മി​നി​സ​ലിം, എ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നടപടി വേണം -കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി ഫ​യ​ലു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വം ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഇ. ​സ​മീ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ട​ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    X