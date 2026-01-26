Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightKayamkulamchevron_rightവനമുത്തശ്ശി...
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:05 AM IST

    വനമുത്തശ്ശി ദേവകിയമ്മക്ക് പത്മശ്രീ; കണ്ടല്ലൂർ ആഹ്ലാദ നിറവിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വനമുത്തശ്ശി ദേവകിയമ്മക്ക് പത്മശ്രീ; കണ്ടല്ലൂർ ആഹ്ലാദ നിറവിൽ
    cancel
    camera_alt

    പ​ത്മ​ശ്രീ പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ദേ​വ​കി​യ​മ്മ മ​ക്ക​ൾ​ക്കും

    കൊ​ച്ചു​മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പം

    കാ​യം​കു​ളം: കാ​യ​ലോ​ര ഗ്രാ​മ​മാ​യ ക​ണ്ട​ല്ലൂ​രി​ൽ ത​പോ​വ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ദേ​വ​കി​യ​മ്മ​യെ തേ​ടി രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ പ​ത്മ​ശ്രീ എ​ത്തി​യ​തി​ൽ നാ​ട് ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ. ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ കൊ​ല്ല​ക ത​പോ​വ​നം വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പ് വ​ന​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ട് നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ഇ​ണ​ങ്ങി​ച്ചേ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​റ​ഞ്ഞ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, അ​പൂ​ർ​വ മ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കാ​ണ് ദേ​വ​കി​യ​മ്മ​യെ തേ​ടി രാ​ജ്യ​ത്തെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത പു​ര​സ്കാ​രം എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വീ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക​ൾ പ്ര​ഫ. ഡി. ​ത​ങ്ക​മ​ണി​യും കൊ​ച്ചു​മ​ക​ൾ ശ​ര​ണ്യ​യും ചേ​ർ​ന്ന് വ​ന്ന​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ദേ​വ​കി​യ​മ്മ​യു​ടെ ഒ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൻ ന​ന്ദ​കു​മാ​റും മ​രു​മ​ക​ൾ ജ​യ​യും ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​വ​രും ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ന്​ പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ ഗോ​വ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ഡ്വ. പി.​എ​സ്. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പി​ള്ള, മു​തു​കു​ളം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ടി.​എ​സ്. താ​ഹ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ന്ദീ​പ് വ​ച​സ്പ​തി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ രാം​ദാ​സ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പാ​ല​മു​റ്റ​ത്ത് വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​രി​ത ബാ​ബു, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം രാ​ഹു​ൽ ക​വി​രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി ദേ​വ​കി​യ​മ്മ​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി, യു. ​പ്ര​തി​ഭ എം.​എ​ൽ.​എ, ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Padma ShriDevakiyammaKandallur
    News Summary - Padma Shri for Vanamuthassi Devakiyamma; Kandallur overjoyed
    Similar News
    Next Story
    X