    date_range 2 Dec 2025 10:24 AM IST
    date_range 2 Dec 2025 10:24 AM IST

    പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ ക്വട്ടേഷനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട അറസ്റ്റിൽ

    Notorious, gangster, arrested, ,minor, കായംകുളം, ക്വട്ടേഷൻ, അറസ്റ്റ്
    ശ്യാം

    കാ​യം​കു​ളം: യു​വാ​വി​നെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​ട​പാ​ടി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ ഗു​ണ്ട അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ തെ​ക്ക് ശ്യാം​ലാ​ൽ നി​വാ​സി​ൽ താ​റാ​വ് ശ്യാ​മാ​ണ് (ശ്യാം​ലാ​ൽ -29) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സം​ഗീ​തി​നെ കു​ടു​ക്കാ​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പാ​ടാ​ണ് പാ​ളി​യ​ത്.ഇ​തി​നാ​യി പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി സം​ഗീ​തി​നെ കു​ടു​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 30 ന്​ ​പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യെ മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​യ 230 മി​ല്ലി​ഗ്രാം എ​ൽ.​എ​സ്. ജി.​ഡി സ്റ്റാ​മ്പു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗീ​ത് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മൊ​ഴി. സം​ഗീ​തി​നെ കു​ടു​ക്കാ​നാ​യി ചേ​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി രാ​ഘി​ൽ 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ താ​റാ​വ് ശ്യാ​മി​ന് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് കു​ട്ടി​യെ ഐ​ഫോ​ൺ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ണ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി സം​ഗീ​ത് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​വും ച​വ​റ​യി​ലെ ബ​ന്ധു​വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​വും എ​ത്തി കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ നി​ന്നും വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.​

    സ്ഥ​ല​ത്തെ സം​ഗീ​തി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഫോ​ൺ ബ​ന്ധ​വും ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഗീ​തി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി. കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ മൊ​ഴി​യി​ൽ വൈ​രു​ധ്യം തോ​ന്നി​യ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന്റെ ചു​രു​ള​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ഘി​ലി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി. താ​റാ​വ് ശ്യാം ​ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.തു​ട​ർ​ന്ന് അ​നു​യാ​യി​ക​ളു​ടെ പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​യം​കു​ളം, ക​ന​ക​ക്കു​ന്ന്, ക​രീ​ല​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​ക ശ്ര​മം, അ​ടി​പി​ടി, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തോ​ളം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​മ്പ​ള്ളം ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം.​പി. മോ​ഹ​ന ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി​നു​കു​മാ​ർ, സി.​ഐ അ​രു​ൺ ഷാ, ​എ​സ്.​ഐ ര​തീ​ഷ് ബാ​ബു, എ.​എ​സ്.​ഐ റെ​ജി, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ അ​ഖി​ൽ മു​ര​ളി, അ​നു, ഷാ​ന​വാ​സ്, ഷാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ശ്യാ​മി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:GangsterArrestQuatation Murder
    News Summary - Notorious gangster arrested for using minor as a quotation
