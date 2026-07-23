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    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 23 July 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 10:59 AM IST

    ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മൂ​ന്നാംനാ​ൾ 16 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി കു​പ്ര​സി​ദ്ധ കു​റ്റ​വാ​ളി പി​ടി​യി​ൽ

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    ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മൂ​ന്നാംനാ​ൾ 16 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി കു​പ്ര​സി​ദ്ധ കു​റ്റ​വാ​ളി പി​ടി​യി​ൽ
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    അ​നീ​ഷ്

    കാ​യം​കു​ളം: ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ മൂ​ന്നാം നാ​ൾ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ കു​റ്റ​വാ​ളി 16 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​യി​ൽ. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ ഓ​ച്ചി​റ പ്ര​യാ​ർ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ ആ​ലും​പീ​ടി​ക മ​രു​കി​ഴാ​ത്ത് അ​നീ​ഷ് (26) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ജി​ല്ല ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡും കാ​യം​കു​ളം പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തൂ​ഫാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത്ര​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​ണ്. കൃ​ഷ്‌​ണ​പു​രം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം കു​ടും​ബ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും തോ​ക്കു ചൂ​ണ്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മേ ആ​യു​ള്ളു. നേ​ര​ത്തെ റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കി​ലു​ടെ ബൈ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ച​തി​നും ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ട്.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി ടി.​കെ. വി​ഷ്‌​ണു പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി. ​പ​ങ്ക​ജാ​ക്ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡും കാ​യം​കു​ളം ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി​നു​കു​മാ​റ​ൻ​റ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വു​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഹൗ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​രു​ൺ​ഷാ, എ​സ്.​ഐ വീ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ലി​മു മാ​ത്യു, അ​നി​ൽ, ഷി​ബു ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:kayamkulamganjaGanja Arrestochira
    News Summary - Notorious criminal arrested with 16 kg of ganja
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