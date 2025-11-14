Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 1:30 PM IST

    പത്തിയൂരിൽ സി.പി.എമ്മിൽ ‘വിഭാഗീയത’ വില്ലനാകുമോ

    കളം മുറുക്കി കോൺഗ്രസും നേട്ടം കൊയ്യാൻ ബി.ജെ.പിയും
    പത്തിയൂരിൽ സി.പി.എമ്മിൽ ‘വിഭാഗീയത’ വില്ലനാകുമോ
    കാ​യം​കു​ളം: ഇ​ട​തു​കോ​ട്ട​യാ​യ പ​ത്തി​യൂ​രി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ‘വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യി​ലാ​ണ്’ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നേ​ര​ത്തേ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​ട​തോ​രം ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന പ​ത്തി​യൂ​രി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ന്‍റ​ർ അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ബി​ബി​ൻ സി. ​ബാ​ബു ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​താ​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എ​ൽ. പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​രി മ​ക​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം ക​ടു​ത്ത വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ഷേ​പം.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം ജ​ന​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ ഇ​തി​ൽ ക​ണ്ണു​ന​ട്ട നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം വൈ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യാ​ണ് ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ത​ന്ത്ര​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മു​ൻ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കൈ​ലാ​സ​പു​രം വൃ​ന്ദാ​ക്ഷ​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ കു​റി​പ്പും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ട് വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച് ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ​യെ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ സം​ഘ​ട​ന ദൗ​ർ​ബ​ല്യം മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നീ​ക്കം. അ​തേ​സ​മ​യം, വീ​ഴ്ച​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ സി.​പി.​എം വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ച്ച ത​ട​യാ​നു​ള്ള ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Local Body ElectionAlappuzhaCPM
