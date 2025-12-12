Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    Posted On
    12 Dec 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:07 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കായംകുളത്ത് അടിയൊഴുക്കുകളുടെ ആശങ്ക

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കായംകുളത്ത് അടിയൊഴുക്കുകളുടെ ആശങ്ക
    കാ​യം​കു​ളം: ന​ഗ​ര ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​നു​മാ​യി ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ലും കി​ഴി​ക്ക​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും മു​ന്ന​ണി​യി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ച വാ​ര​ലു​ക​ൾ ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നു നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല സി.​പി.​ഐ​ക്ക് തീ​റെ​ഴു​തി​യ​തി​ന്‍റെ അ​സം​തൃ​പ്തി​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​യ​തോ​ടെ താ​ര​പ്ര​ഭ​യു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​ൾ​വ​ലി​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ള്ളി​ലെ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​വും വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ​റ​യാ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​യു​ക​യാ​ണ്.

    സി.​പി.​ഐ മ​ത്സ​രി​ച്ച എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​മ​ത​നാ​യ സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ത്തി​നൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പോ​യ​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വേ​ണ്ട​ത്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന പ​രി​ഭ​വ​മാ​ണ് നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​വ​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. ലീ​ഗ് മ​ത്സ​രി​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഇ​ത് പ്ര​ക​ട​മാ​യ​താ​യാ​ണു പ​രാ​തി.

    സി.​എം.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​മ​ത​നാ​യി നി​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​നെ പി​ന്മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ അ​ട​പ​ട​ലം ‘വാ​രി​യെ​ന്ന’ ആ​ക്ഷേ​പ​വും പ​ല വാ​ർ​ഡി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ദ​ലി​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി​ദു രാ​ഘ​വ​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത സീ​റ്റ് ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ധാ​വി​ത്വ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ബി​ദു മ​ൽ​സ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യ മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് വി​മ​ത​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത് ബി​ദു​വി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. പ​ല വാ​ർ​ഡി​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രും വി​മ​ത​രും ന​ട​ത്തി​യ മു​ന്നേ​റ്റം ജ​യ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കും.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യി​ലും അ​സ്വാ​ര​സ്യം പു​ക​യു​ന്നു​ണ്ട്. ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത് പ​ല വാ​ർ​ഡി​ലും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ് താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന​തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മേ വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ.

    Local Body ElectionAlappuzha
    local body election at kayamkulam
