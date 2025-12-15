Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    Posted On
    15 Dec 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:00 PM IST

    ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോട്ട കാത്ത് ഇടതുപക്ഷം

    ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോട്ട കാത്ത് ഇടതുപക്ഷം
    കാ​യം​കു​ളം: നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ഗ​രം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടി ഇ​ട​തി​ന്‍റെ പ​ട​യോ​ട്ടം. ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര, പ​ത്തി​യൂ​ർ, ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ്, ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നൊ​പ്പം ക​ണ്ട​ല്ലൂ​രി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യ​വും നേ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ തി​ള​ങ്ങി​യ​ത്. കൃ​ഷ്ണ​പു​ര​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ഷ്ടി​ച്ച് മു​ഖം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യ​ത്. എ​ല്ലാ ക​ണ​ക്ക് കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​യും തെ​റ്റി​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ട​ത് ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കി നേ​ട്ടം കൊ​യ്യാ​ൻ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് പ​ത്തി​യൂ​രി​ൽ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് നേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച വീ​ഴ്ച​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും പ​ത്തി​യൂ​രി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. 21 ൽ 18 ​സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​ത്യേ​കം ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്ത് പോ​ലും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് മു​ന്നേ​റാ​നാ​യി​ല്ല.

    കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ല് സി​റ്റി​ങ്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ഷ്ട​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് മു​ഖം ന​ഷ്ട​മാ​യ സ്ഥി​തി​യാ​യി. സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ന്‍റ​ർ അം​ഗ​വും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി​രു​ന്ന ബി​ബി​ൻ സി. ​ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ വ​ര​വോ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത് എ​ത്തി​യ​ത് ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഉൗ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    എ​ന്നാ​ൽ സം​ഘ​ട​ന ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചും വീ​ഴ്ച​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞും സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ച്ച ത​ട​യാ​നു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​ത്.​ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തീ​ക്ഷ​വെ​ച്ച ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ത​ന്നെ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി.

    നി​ല​വി​ല 22 ൽ 11 ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നേ​ടി​യ​ത്. ബി.​ജെ.​പി എ​ട്ട്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ര​ണ്ട്, വി​മ​ത​ൻ ഒ​ന്ന് എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ക്ഷി​നി​ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 14 ഉം ​ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ആ​റും സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വി​ൽ 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഭ​ര​ണം തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഏ​ഴ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ളു. ഒ​രി​ട​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യി​ച്ചു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് കു​ത്ത​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ട​ല്ലൂ​രി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​ത്. 15ൽ 10 ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നാ​ല് പേ​രെ മാ​ത്ര​മെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ളു. ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് ബി.​ജെ.​പി​യും നേ​ടി.

    15 ൽ ​ഏ​ഴ് പേ​രു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടും ഏ​ഴ് പേ​രെ മാ​ത്ര​മെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ളു. ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​റും ബി.​ജെ.​പി മൂ​ന്നും വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 16 ൽ ​എ​ട്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ക്കു​റി​യും കൃ​ഷ്ണ​പു​ര​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​രും. ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വീ​ത​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 17 ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഏ​ഴ്, സി.​പി.​എം ആ​റ്, ബി.​ജെ.​പി നാ​ല് എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല.

    Local Body Election kayamkulam LDF
    left political party secured votes in villages
    X