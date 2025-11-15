Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    15 Nov 2025 12:01 PM IST
    15 Nov 2025 12:01 PM IST

    കായംകുളം ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക്

    കായംകുളം ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക്
    കാ​യം​കു​ളം: ന​ഗ​ര​വും ആ​റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ്. ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ-​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ലോ​ക്സ​ഭ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ട​ത് ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത് നേ​ട്ട​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി നീ​ക്കം.

    പൊ​തു​വി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ക്ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 1400 ഓ​ളം വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ലീ​ഡാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ്, കൃ​ഷ്ണ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. ഇ​ട​ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം നാ​ലാ​യി​രം വോ​ട്ടി​ന്‍റെ മു​ന്നേ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ത് ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ത്തി​യൂ​ർ, ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​യി ആ​യി​രം വീ​തം വോ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ട​ല്ലൂ​രി​ൽ 500 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും മു​ന്നേ​റ്റം ബി.​ജെ.​പി ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ​യും ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി.

    ശ​ക്ത​രാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രും ചെ​റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. വാ​ർ​ഡ് ഘ​ട​ന​യി​ലെ മാ​റ്റം വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ച വാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ധ​ന​വി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം സീ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച​യെ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. ഇ​താ​ണ് മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വൈ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. കൃ​ഷ്ണ​പു​രം, ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും കാ​യം​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര, പ​ത്തി​യൂ​ർ, ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​യം​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ

    ഇ​ട​ത്-​യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ മാ​റി മാ​റി ഭ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ പ​ട കാ​ര​ണ​മാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ധി​കാ​രം ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നം സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മു​ഖ്യ​സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​യി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ കാ​ലു​വാ​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക്യാ​മ്പി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ പ​തി​വ് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും വാ​ർ​ഡു​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മാ​റ്റ​വും ഇ​ട​ത് ക്യാ​മ്പി​ന് ഭ​ര​ണ തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മി​ക​വും അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര സാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റം പ്ര​ധാ​ന മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കും.

    കൃ​ഷ്ണ​പു​രം

    നി​ല​വി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സാ​നി​ധ്യം മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ ഇ​വി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 18 വാ​ർ​ഡി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലീ​ഗി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​ത് മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം 14 ലും ​സി.​പി.​ഐ നാ​ലി​ട​ത്തും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര

    ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​യും ബി.​ജെ.​പി സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ങ്ങു​ത​ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ധി​ച്ച ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എം 12, സി.​പി.​ഐ മൂ​ന്ന്, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​ന്ന് എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ് 16 വാ​ർ​ഡി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം ജ​ന​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര വാ​ശി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യു​ള്ള ഇ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി സാ​ന്നി​ധ്യം മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കും. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ് 15 വാ​ർ​ഡി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം 13 ലും ​സി.​പി.​ഐ ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ത്തി​യൂ​ർ

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​ട​തോ​രം ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മ​ത്സ​രം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​വു​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​ക്യാ​മ്പി​നെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന മി​ക​വി​ൽ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ൽ മ​തേ​ത​ര മ​ന​സ്സു​ക​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ഇ​വ​ർ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ന്ന​ത് ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര സാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ്

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം കു​ത്ത​ക​യാ​ക്കി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം ജ​ന​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വീ​റും വാ​ശി​യും ഏ​റും. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ൽ ഭ​ര​ണം കൈ​വി​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത​ലു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ക​ളം നി​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സാ​നി​ധ്യം മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി. 22 വ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം 20 വാ​ർ​ഡി​ലും സി.​പി.​ഐ-​എ​ൻ.​സി.​പി ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഒ​ന്ന് വീ​ത​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 21 ലും ​കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര

    എ​ക്കാ​ല​വും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ഒ​പ്പം നി​ന്നി​ട്ടു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സി.​പി.​എം അ​ടി​ത്ത​റ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ നേ​ടി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​ക​ല സം​ഘ​ട​ന ശേ​ഷി​യു​മാ​യി ഇ​ട​തും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര വാ​ശി​യും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ർ​ബ്ബ​ല​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്.

