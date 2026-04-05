    Posted On
    date_range 5 April 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 12:08 PM IST

    പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രചാരണ ചൂടിന്‍റെ ആവേശവുമായി കായംകുളം

    • ലി​ജു​വി​നാ​യി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്‍റെ റോ​ഡ്​ ഷോ ​ഇ​ന്ന്​
    • സ്വീ​ക​ര​ണ പ​ര്യ​ട​ന​വു​മാ​യി പ്ര​തി​ഭ
    പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രചാരണ ചൂടിന്‍റെ ആവേശവുമായി കായംകുളം
    ഇ​ട​ത്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി യു. ​പ്ര​തി​ഭ ക​റ്റാ​നം സെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ്​ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് വ​ലി​യ​പ​ള്ളി​യി​ലെ ദുഃ​ഖ വെ​ള്ളി ആ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    കാ​യം​കു​ളം: ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​-​യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ. മ​ത്സ​ര ചി​ത്രം തെ​ളി​യു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പെ ക​ളം പി​ടി​ച്ച ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പം മ​ത്സ​ര​ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വൈ​കി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടും ഓ​ടി​യെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ അ​ഡ്വ. യു. ​പ്ര​തി​ഭ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ അ​ഡ്വ. എം. ​ലി​ജു​വും ത​മ്മി​ൽ ഇ​ത്​ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്​ ഏ​റ്റു​​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്. 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ പ്ര​തി​ഭ​യെ നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച വീ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ലി​ജു മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കാ​യി ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സി​ലെ ത​മ്പി മേ​ട്ടു​ത​റ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ​യും മാ​റി​മാ​റി തു​ണ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ​ശ​ക്​​തി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്കു​ണ്ടാ​യ വോ​ട്ട്​ ചോ​ർ​ച്ച ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ ക​ന​ത്ത​ ആ​ഘാ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച്​ വോ​ട്ടു​ക​ൾ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​​ മ​ത്സ​ര​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ലോ​ക്സ​ഭ​യു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്ത​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റം ഏ​ത്​ മു​ന്ന​ണി​യെ ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഫ​ലം വ​ര​ണം. സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ നി​ന്നും ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സി​ലെ​ത്തി​യ പ​ത്തി​യൂ​രു​കാ​ര​നാ​യ ത​മ്പി ​മേ​ട്ടു​ത​റ​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ഇ​ട​തി​നെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കെ​ട്ടു​റ​പ്പാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫിെൻറ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ കൈ​മു​ത​ൽ. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ സൗ​മ്യ​വ്യ​ക്​​ത്യ​ത്വ​വും അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ലി​ജു മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​റ്റിം​ഗ്​ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നൂ​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​​ ഇ​ട​തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ കാ​യം​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും കൃ​ഷ്ണ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ത്തി​യൂ​ർ, ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ്, ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ, ദേ​വി​കു​ള​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, സി.​പി.​എം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, ബൃ​ന്ദ കാ​രാ​ട്ട്, പോ​ളി​റ്റ്​ ബ്യൂ​റോ അം​ഗം എ. ​വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ്​ ഇ​ട​ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി, എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പാ​ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി, ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, പാ​ണ​ക്കാ​ട്​ മു​ന​വ്വ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ എ​ത്തി. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​ റോ​ഷ്​ ഷോ ​ന​ട​ത്തും. ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും സ്വീ​ക​ര​ണ പ​ര്യ​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്ക​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    TAGS:election campaignCandidateskayamkulamKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Kayamkulam is in the midst of a Election campaign
