Madhyamam
    18 Nov 2025 11:34 AM IST
    18 Nov 2025 11:34 AM IST

    കാപ്പ നിയമപ്രകാരം കരുതൽതടങ്കലിലാക്കി

    കാപ്പ നിയമപ്രകാരം കരുതൽതടങ്കലിലാക്കി
    മോ​നു​

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി. ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ തെ​ക്കേ​മ​ങ്കു​ഴി മു​റി​യി​ൽ മോ​നു ഭ​വ​നം മോ​നു​വി​നെ​യാ​ണ് (കി​ളി​മോ​ൻ -27) കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്. ന​ര​ഹ​ത്യാ​ശ്ര​മം, പി​ടി​ച്ചു​പ​റി, അ​ടി​പി​ടി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മോ​നു​വി​നെ​തി​രെ മു​മ്പും കാ​പ്പ നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഇ​യാ​ളെ ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ കാ​യം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഓ​ച്ചി​റ പ്രീ​മി​യ​ർ ജ​ങ്​​ഷ​ന്​ സ​മീ​പം കൃ​ഷ്ണ​പു​രം കാ​പ്പി​ൽ​മേ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം എ​ൽ​പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

