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    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 11 July 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 10:20 AM IST

    ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​ഴി​മ​തി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ന​ഗ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്

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    ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​ഴി​മ​തി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ന​ഗ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്
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    കാ​യം​കു​ളം: കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും അ​ഴി​മ​തി​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് വ​രു​ത്തി​യ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ട​തോ​ടെ കാ​യം​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി വെ​ട്ടി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ട​ത് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും അ​ഴി​മ​തി​ക​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. 2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ വീ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​ക്ക​മി​ട്ട് നി​ര​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​തെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ന്‍റ് വെ​ൽ​നെ​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ലെ അ​പ​കാ​ത​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ലൈ​ബ്ര​റി സെ​സ് യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​ട​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വീ​ഴ്ച​ക​ളും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട പ​ല​തും ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നു ന​ടി​ച്ച​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് കി​റ്റു​ക​ൾ, വാ​ട്ട​ർ പ്യൂ​രി​ഫ​യ​ർ, സി.​സി.​ടി.​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വാ​ങ്ങി​യ വ​ക​യി​ൽ ക​രാ​റു​കാ​രി​ൽ നി​ന്നും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നും ഈ​ടാ​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​ടി, വ​രു​മാ​ന നി​കു​തി എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി കു​റ​വ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 2.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി സ്ഥാ​പി​ച്ച വ​ക​യി​ൽ 4.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ​യും, വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ൽ 1.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി. മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് 1.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രി​മ​റി ന​ട​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​രു​ന്നു​ക​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങി​യ​തി​ലു​മാ​ണ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട്. 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളോ ഫ​യ​ലു​ക​ളോ ഇ​ല്ല. വ്യ​ക്ത​മാ​യ ബി​ല്ലു​ക​ളോ അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളോ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 10,45,783 രൂ​പ​യു​ടെ ചി​ല​വു​ക​ൾ ഓ​ഡി​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് മ​ര​വി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി 2,42,613 രൂ​പ​യു​ടെ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ല. ഡ​യാ​ലി​സി​സ് മ​രു​ന്നു​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 9,99,985 ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തി​ൽ 8,03,170 രൂ​പ​യു​ടെ ബി​ല്ലു​ക​ളോ ഫ​യ​ലു​ക​ളോ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. എ​ൻ.​സി.​ഡി കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ് 1,09,750 അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഇ.​സി.​ജി മെ​ഷീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

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    TAGS:irregularitieskayamkulam municipalityAlappuzhaUrban projects
    News Summary - irregularities in urban projects
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