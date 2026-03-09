Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightKayamkulamchevron_rightകായംകുളം റെയിൽവേ...
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 9 March 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 9:06 AM IST

    കായംകുളം റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷനിൽ വൻ സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; യുവാവ് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കായംകുളം റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷനിൽ വൻ സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; യുവാവ് പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ശ​ബ​രി​നാ​ഥ്

    കാ​യം​കു​ളം: റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മാ​ര​ക രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. ന​ഴ്സി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ നൂ​റ​നാ​ട് പാ​ല​മേ​ൽ പ​ണ​യി​ൽ ശ​ബ​രി വി​ല്ല​യി​ൽ ശ​ബ​രി​നാ​ഥാ​ണ് (19) പി​ടി​യാ​യ​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​വ​രു​ന്ന 32 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. ജി​ല്ല ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ന​ഴ്‌​സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഇ​യാ​ൾ ഇ​ട​ക്ക് അ​വ​ധി ത​ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി രാ​സ​ല​ഹ​രി ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണം എ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് സാ​ധ​നം എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 800 രൂ​പ​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ന്ന എം.​ഡി.​എം.​എ നാ​ട്ടി​ൽ 3000 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി​നു​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ ഷാ, ​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സാം​സ​ൺ, പ്രേം​ജി​ത്ത്, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ ശ്യാം​കു​മാ​ർ, അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​രും ന​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജാ​ക്സ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ ജി​ല്ല ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newssynthetic drugsarrestedKayamkulam railway station
    News Summary - Huge synthetic drug bust at Kayamkulam railway station; Youth arrested
    Similar News
    Next Story
    X