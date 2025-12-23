Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    Posted On
    23 Dec 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    23 Dec 2025 10:52 AM IST

    ആത്മീയ സദസ്സും തോൽവിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തര ഭാഷാ വൈവിധ്യവും

    ആത്മീയ സദസ്സും തോൽവിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തര ഭാഷാ വൈവിധ്യവും
    കാ​യം​കു​ളം: മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​വും പ​രാ​ജ​യ​വും തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കാ​സി​മി​ക്കാ​ടെ ചാ​യ​ക്ക​ട​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഫോ​ൺ​വി​ളി​ക​ളാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സ്​ ന​ട​ത്തി​യ ‘മു​സ് ലി​യാ​രാ​ണ്’ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ കാ​ത​ൽ. തേ​ടി​വ​ന്ന എ​ല്ലാ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ​ദ​സ്സ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​ർ ജ​യി​ച്ചു. ചി​ല​ർ തോ​റ്റു. പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സ്​ പാ​ര​യാ​യ വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ തോ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത​ങ്ങോ​ട്ട് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​യി​ല്ല. ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പ് അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര ക്രി​യ ന​ട​ത്തി വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കാ​ണും​മു​മ്പാ​യി മു​സ്​​ലി​യാ​രെ കാ​ണാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ക​ള്ളി വെ​ളി​ച്ച​ത്താ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കു​ഴ​ഞ്ഞു​മ​റി​ഞ്ഞു. പ​രാ​ജി​ത​ർ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞും മ​റി​ഞ്ഞും കി​ട​ന്നി​ട്ട് ഉ​റ​ക്ക​വും വ​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്കും ഓ​ർ​മ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സു​ക​ളും ഒ​രു നി​മി​ഷം സ്തം​ഭ​ന​ത്തി​ലാ​യി. കാ​ര്യം കൈ​വി​ട്ടാ​ൽ ആ​ത്മീ​യ ഉ​ന്മാ​ദാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ത്തി, വാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ്വ​ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന, സ​ദ​സ്സി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​മോ യെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യും അ​ങ്ക​ലാ​പ്പി​നി​ട​യാ​ക്കി.

    പ​രാ​ജ​യ പ​ക്ഷ​ക്കാ​ർ മു​സ് ലി​യാ​രെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ചു​രു​ള​ഴി​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​കോ​പി​ത​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഷ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം അ​നാ​യാ​സ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന സം​സാ​ര നൈ​പു​ണ്യ​മാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. തെ​റി​വാ​ക്കു​ക​ളും താ​ക്കീ​തും ഭീ​ഷ​ണി​യും ഇ​ത്ര​യും സൗ​മ്യ​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ട​യി​ലി​രു​ന്ന​വ​ർ ഒ​രേ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ ചോ​ദി​ച്ച​ത്.

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും ചി​കി​ത്സ​യു​മെ​ല്ലാം ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘മു​സ്​​ലി​യാ​ർ’ പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​യും പ​ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ദ​സ്സ്​ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ഭാ​ഗം കേ​ട്ട​തോ​ടെ ക​ട​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന​വ​ർ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ഞെ​ട്ടി. ഇ​തി​ലൊ​രാ​ൾ ജ​യി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​മാ​യ​ത്. മു​സ്​​ലി​യാ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത​യാ​ള​ട​ക്കം തോ​റ്റ​താ​ർ​ക്കും പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല. വി​രു​ദ്ധ മു​ന്ന​ണി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ങ്ങ​നെ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് ഗു​ണം കി​ട്ടു​ക​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ ഉ​ത്ത​ര​വു​മി​ല്ല. മ​ന്ത്ര​വാ​ദ ശ​ക്തി​യാ​ൽ യ​ന്ത്ര​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​റി വീ​ണ് ആ​രെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന ആ​രു​ടെ​യോ ചോ​ദ്യം ആ​രും ഗൗ​നി​ച്ച​തു​മി​ല്ല.

    അ​ടി പൊ​ട്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന ഭാ​ഗം വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന് ഗൗ​ര​വം കൈ​വ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. കൊ​ണ്ടും കൊ​ടു​ത്തും ത​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് വി​ളി​ച്ച​വ​രെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മു​സ്​​ലി​യാ​രു​ടെ​യും ഉ​റ​ക്കം ത​ന്നെ പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​യു​ധ​പ്ര​യോ​ഗ​മു​ള്ള ‘കു​ത്ത് റാ​ത്തീ​ബ്’ പോ​ലു​ള്ള​വ ന​ട​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യം ചി​ല​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​യാ​യി​ക​ളു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ ചോ​ർ​ന്ന ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ട്സാ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലും വൈ​റ​ലാ​ണ്. തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും രീ​തി​ക​ളും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യെ​ന്തി​നെ​ല്ലാം വ​ഴി​മാ​റു​മോ, ആ​വോ....

    Local Body Election kayamkulam election result
