    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 11:16 AM IST

    വിൽപനക്ക് സൂക്ഷിച്ച മദ്യവുമായി പിടിയിൽ

    വിൽപനക്ക് സൂക്ഷിച്ച മദ്യവുമായി പിടിയിൽ
    അ​ശോ​ക​ൻ

    കാ​യം​കു​ളം: പു​തു​പ്പ​ള്ളി തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന 32 കു​പ്പി മ​ദ്യ​വു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ത​ഴ​വ ക​ട​ത്തൂ​ർ കൂ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ ത​റ​യി​ൽ അ​ശോ​ക​നാ​ണ് (54) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 500 എം.​എ​ൽ, ഒ​രു ലി​റ്റ​ർ കു​പ്പി​ക​ളി​ലാ​യി 17.5 ലി​റ്റ​ർ മ​ദ്യ​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ബ​ന്ധു​വാ​യ പു​തു​പ്പ​ള്ളി തെ​ക്കു​മു​റി​യി​ൽ മോ​ഹ​ന​ന്റെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് മ​ദ്യം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യ ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ക്സൈ​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഇ​യാ​ൾ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​സ്ത​ഫ, അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, സി.​ഇ.​ഒ​മാ​രാ​യ ദീ​പു, പ്ര​വീ​ൺ, ഷ​ഫീ​ഖ്, നി​മ്മി കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ റെ​യ്ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:liquorSalearrested
    News Summary - Arrested with liquor kept for sale
