Madhyamam
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 1:19 PM IST

    അബ്കാരി കേസുകളിലെ പ്രതി മദ്യവിൽപനക്ക് അറസ്റ്റിൽ

    അബ്കാരി കേസുകളിലെ പ്രതി മദ്യവിൽപനക്ക് അറസ്റ്റിൽ
    അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ

    കാ​യം​കു​ളം: മ​ദ്യ​വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി അ​ബ്കാ​രി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യെ എ​ക്സൈ​സ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. പ​ത്തി​യൂ​ർ കി​ഴ​ക്കു​മു​റി​യി​ൽ വ്യാ​സ​മ​ന്ദി​രം വീ​ട്ടി​ൽ അ​നി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്ന അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ​യാ​ണ്​ (52) ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​യം​കു​ളം എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് സൂ​ക്ഷി​ച്ച ര​ണ്ട് ലി​റ്റ​റോ​ളം മ​ദ്യം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    നി​ര​വ​ധി അ​ബ്കാ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ത്തു​ന്ന​ത് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും ആ​ളി​നെ നി​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ മ​ദ്യ വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ എ​ക്സൈ​സി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ദീ​പു, ര​ഞ്ജി​ത്ത് ന​ന്ദ​ഗോ​പാ​ൽ, വ​നി​ത സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​വി​ത നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

