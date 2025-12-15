Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Dec 2025 12:15 PM IST
    15 Dec 2025 12:15 PM IST

    ഹരിപ്പാട്ട് ആവേശത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്

    ഹരിപ്പാട്ട് ആവേശത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്
    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ക​ണ്ട് ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടു​ക​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. സി​റ്റി​ങ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ആ​യ ചി​ങ്ങോ​ലി​യും ചെ​റു​ത​ന​യും കൈ​വി​ട്ടു പോ​വു​ക​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം എ​ത്തി ക്ഷീ​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ള്ളി​പ്പാ​ടും വീ​യ​പു​ര​വും ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ​യും മു​തു​കു​ളം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ൽ ആ​ക്കു​ക​യും ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യി.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ സീ​റ്റ് 16 ആ​യി. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് കു​റ​ഞ്ഞ് എ​ട്ടാ​യി. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ സീ​റ്റ് അ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്നും ആ​റാ​യി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​വി​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ന്ന​ത്.​കൂ​ടാ​തെ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യം ത​ക​ർ​ത്തു ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ​തും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ചേ​പ്പാ​ടും ക​രു​വാ​റ്റ​യി​ലും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ എം.​കെ.​വി​ജ​യ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ.​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നും ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ൻ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി​രു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പി.​എം ച​ന്ദ്ര​ൻ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​തീ​ശ് ആ​റ്റു​പു​റം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ആ​കെ​യു​ള്ള 10 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി കു​മാ​ര​പു​ര​ത്തും ചി​ങ്ങോ​ലി​യി​ലും ചെ​റു​ത​ന​യി​ലും ഒ​തു​ങ്ങി.

    ഹ​രി​പ്പാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ന​ഷ്ട​മാ​യി. കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ​ത് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ക​ന​ത്ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മ​ൽ​സ്യ- ക​യ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ കൈ​വി​ട്ടു. മു​സ്ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ് വീ​ണ​ത്. മു​സ്​​ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യം ഏ​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. കു​മാ​ര​പു​ര​ത്ത് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പ​രാ​ജ​യം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വ​ലി​യ നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി.

    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും മ​ത്സ​രി​ച്ച ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്,ഐ ​ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ എ​സ്. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, 11- വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും മ​ത്സ​രി​ച്ച മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വും ക​ർ​ഷ​ക​സം​ഘം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ സി.​എ​സ് ര​ഞ്ജി​ത്ത്, പ​തി​മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും മ​ത്സ​രി​ച്ച കു​മാ​ര​പു​രം തെ​ക്ക് മു​ൻ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ആ​ർ. ബി​ജു, പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും മ​ത്സ​രി​ച്ച സി​പി​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മ​ഹി​ളാ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ലാ നേ​താ​വു​മാ​യ സി​ന്ധു മോ​ഹ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് വീ​യ​പു​ര​ത്ത് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഏ​ഴ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് ഷീ​ജ സു​രേ​ന്ദ്ര​നും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് പി.​എ. ഷാ​ന​വാ​സും അ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് പേ​രും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും സി.​പി.​ഐ. ഒ​രു​വി​ധം പി​ടി​ച്ചു നി​ന്നു.

