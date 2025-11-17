Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Haripad
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:49 PM IST

    ഹരിപ്പാട്ട് പകുതിയോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ത്രികോണ മത്സരം; അട്ടിമറി സാധ്യതകൾ ഏറെ

    ഹരിപ്പാട്ട് പകുതിയോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ത്രികോണ മത്സരം; അട്ടിമറി സാധ്യതകൾ ഏറെ
    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട്. 10 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ഒ​രു​ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ജ​ന​വി​ധി ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം ലോ​ക്​​സ​ഭ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രെ​യും മാ​റി​മാ​റി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ധീ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ൻ.​ഡി.​എ കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. പ​കു​തി​യോ​ളം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഫ​ല​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ്.

    തീ​ര​ദേ​ശ​വും കു​ട്ട​നാ​ടും അ​പ്പ​ർ​കു​ട്ട​നാ​ടും അ​തി​രി​ടു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ-​ക​യ​ർ-​ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. ചെ​റു​ത​ന, കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, ക​രു​വാ​റ്റ, മു​തു​കു​ളം, കു​മാ​ര​പു​രം, പ​ള്ളി​പ്പാ​ട്, എ​ന്നീ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. നേ​രി​യ സീ​റ്റ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഭ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം ഫ​ല​പ്ര​വ​ച​നം അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    2015ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ്​ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. കു​മാ​ര​പു​ര​ത്തും കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും മാ​ത്രം ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യെ ഒ​തു​ക്കി ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ക​രു​വാ​റ്റ, ചെ​റു​ത​ന, പ​ള്ളി​പ്പാ​ട്, ചേ​പ്പാ​ട്, ചി​ങ്ങോ​ലി, മു​തു​കു​ളം, ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചു. 2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ, ചി​ങ്ങോ​ലി, ചെ​റു​ത​ന, ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ന്നീ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഒ​തു​ക്കി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി മ​ധു​ര​പ്ര​തി​കാ​രം വീ​ട്ടി. ഹ​രി​പ്പാ​ട്, മു​തു​കു​ളം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്.

    മു​തു​കു​ളം ബ്ലോ​ക്കി​ലെ 14 സീ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ത്താ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ഹ​രി​പ്പാ​ട് ബ്ലോ​ക്കി​ൽ 13 സീ​റ്റി​ൽ 10 ഇ​ട​ത്തും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യാ​ണ് വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത് ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​ണി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ബി.​ജെ.​പി ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വ​ലി​യ ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. 2015ലെ ​വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി വോ​ട്ട്​ പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ന്ത്രം​മെ​ന​യു​ന്ന​ത്.

    തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യി​ലെ സീ​റ്റ് ത​ർ​ക്കം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ന​യാ​കും

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ വോ​ട്ട് ബാ​ങ്കും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​മു​ള്ള തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ് ത​ർ​ക്കം പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യു​ടെ വ​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. മു​സ്​​ലിം വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​വും വീ​ഴു​ന്ന​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ്.

    ഒ​ടു​വി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​സ്​​ലിം പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ല​പാ​ട് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി പ​ല​രും രം​ഗ​ത്തു​വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭീ​ഷ​ണി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ത​ങ്ങ​ളെ ഇ​തു ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭീ​ഷ​ണി ചെ​റു​ത​ല്ല

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി ചെ​റു​ത​ല്ല. ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും അ​വ​ർ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. 2015 കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി മൂ​ന്ന് സീ​റ്റ് നേ​ടി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. എ​ട്ട് സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് അ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ആ​കെ നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, ചെ​റു​ത​ന, മു​തു​കു​ളം, ക​രു​വാ​റ്റ, ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ സീ​റ്റ്നി​ല 19 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ലോ​ക്​​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​ട​തു- വ​ല​തു മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത്. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന് 1345 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. തൊ​ട്ടു പി​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത് ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ശോ​ഭ​യേ​ക്കാ​ൾ 5352 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പോ​യി. ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, ചി​ങ്ങോ​ലി, മു​തു​കു​ളം, കു​മാ​ര​പു​രം, ക​രു​വാ​റ്റ, ചേ​പ്പാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കി​ത​ച്ച്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 2015ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ തേ​രോ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​കെ​യു​ള്ള 29 സീ​റ്റി​ൽ 22ഉം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി. അ​ഞ്ച് സീ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി ഒ​രു സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. 2020ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് 14 സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി. 10 സീ​റ്റ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി നേ​ടി നി​ല​മ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്​​സ​ഭ ഇ​ല​ക്ഷ​നി​ൽ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 21 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 16ലും ​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ ആ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ബി. ​ബാ​ബു​രാ​ജ് അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​തും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക്ഷീ​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് ചോ​രു​ന്ന​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​മി​ക​വ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ണ​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്.

    ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ച് ചി​ങ്ങോ​ലി; നാ​ണം​കെ​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം

    ചി​ങ്ങോ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണം കി​ട്ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ത​മ്മി​ല​ടി നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി. ആ​ദ്യം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച ജി. ​സ​ജി​നി ക​രാ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ധി​കാ​രം വി​ട്ടൊ​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. സ​ഹി​കെ​ട്ട് അ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ ഇ​വ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഭ​ര​ണം ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കാ​യി. പി​ന്നീ​ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​മ്മി​ല​ടി അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വ​ലി​യ നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി.

