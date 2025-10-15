Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightHaripadchevron_rightവസ്തു ഇടപാട്​: 22...
    Haripad
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 1:00 PM IST

    വസ്തു ഇടപാട്​: 22 ലക്ഷം തട്ടിയ കോടതി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വസ്തു ഇടപാട്​: 22 ലക്ഷം തട്ടിയ കോടതി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജീ​വ് എ​സ്.

    നാ​യ​ർ

    Listen to this Article

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: വ​സ്തു വാ​ങ്ങി​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കോ​ട​തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ഹ​രി​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കു​മാ​ര​പു​രം ക​രു​വാ​റ്റ തെ​ക്ക് കൊ​ച്ചു​പ​രി​യാ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജീ​വ് എ​സ്. നാ​യ​രാ​ണ് (44) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ലെ ബെ​ഞ്ച് ക്ല​ർ​ക്കാ​യ രാ​ജീ​വ്, കു​മാ​ര​പു​രം കാ​വു​ങ്ക​ൽ പ​ടീ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഗോ​പി​ക​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഗോ​പി​ക​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ രാ​ജീ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​രി​ച​യം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് വീ​ടു​വെ​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ലം തേ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ രാ​ജീ​വ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര കു​ടും​ബ കോ​ട​തി​ക്ക് എ​തി​ർ​വ​ശം ബാ​ങ്ക് ജ​പ്തി ചെ​യ്ത 56 സെ​ന്റ് വ​സ്തു ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഗോ​പി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണ​മാ​യും ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​വ​ഴി​യും 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ങ്ങി. വ​സ്തു കാ​ണി​ക്കു​ക​യും അ​ത് കോ​ട​തി സീ​ൽ ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ​സ്തു​വി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണം വാ​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ വ​സ്തു ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഗോ​പി​ക​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും ഹ​രി​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ജീ​വ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത വ​സ്തു കൊ​ല്ല​ത്തു​ള്ള ഒ​രാ​ളു​ടെ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ രാ​ജീ​വി​നെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പി​ടി​കൂ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Alappuzha NewsarrestedCourt employeeembezzling money
    News Summary - Property transaction: Court employee arrested for embezzling Rs. 22 lakh
    Similar News
    Next Story
    X