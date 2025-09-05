Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightHaripadchevron_rightപായിപ്പാട്...
    Haripad
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 4:19 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 4:19 PM IST

    പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; വള്ളംകളി ഞായറാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    10 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും
    പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; വള്ളംകളി ഞായറാഴ്ച
    cancel

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പാ​യി​പ്പാ​ട് ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​ള്ളം​ക​ളി​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. 10 ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും വെ​പ്പ് എ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 40ല​ധി​കം ക​ളി​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജ​ല​മേ​ള, കാ​ർ​ഷി​ക സെ​മി​നാ​ർ, ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് കെ.​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. എ​ട്ടി​ന് 12 ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ക്ഷേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും. ര​ണ്ടി​ന് എ​ബി മാ​ത്യു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജ​ല​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ആ​റി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്ന​ര​ക്ക്​ പി.​ഓ​മ​ന കാ​ർ​ഷി​ക സെ​മി​നാ​റും മൂ​ന്നി​ന് റെ​യി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ ജ​ല​മേ​ള​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    എ​ഴി​നു ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്ന​ര​ക്ക്​ മ​ത്സ​ര​വ​ള്ളം​ക​ളി പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കു​ട്ട​നാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ തോ​മ​സ് കെ.​തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. മ​ത്സ​ര വ​ള്ളം​ക​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി ജ​ല ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും. ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും.

    ക​ല​ക്ട​ർ അ​ല​ക്സ് വ​ർ​ഗീ​സ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം. ​പി സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ന​ട​ത്തും. സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ്, ഫി​നി​ഷി​ങ് പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.​സി. പ്ര​സാ​ദ്, പ്ര​ണ​വം ശ്രീ​കു​മാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ. ഷാ​ജ​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HarippadSuresh GopiseminarThomas K. ThomasWater FestivalPayippad Boat Race
    News Summary - Payippad Water Festival begins today; Boat race on Sunday
    Similar News
    Next Story
    X