വള്ളംകളി ആരവം ഉയരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം

cancel camera_alt നീറ്റിലിറക്കിയ വീയപുരം ചുണ്ടൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഹ​രി​പ്പാ​ട്: കോ​വി​ഡ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ല​ച്ച വ​ള്ളം​ക​ളി ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കാ​തോ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജ​ലോ​ത്സ​വ പ്രേ​മി​ക​ൾ. ഇ​ക്കൊ​ല്ല​ത്തെ ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കേ ഇ​വ​ർ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​പ്പ​ർ​കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ ക​ളി​ക്കി​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ത​യാ​ടെ​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കി​റ​ങ്ങാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത് മൂ​ലം വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഭാ​ര​മാ​ണ് ക്ല​ബു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്‌. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 27 ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും അ​മ്പ​തോ​ളം വെ​പ്പ്, ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി,തെ​ക്ക​നോ​ടി, ചു​രു​ള​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. സം​സ്ഥാ​ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് ആ​ശ്വാ​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ക്ല​ബു​ക​ൾ. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും നെ​യ് പു​ര​ട്ട​ലും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ണി​ക​ൾ മാ​ലി​പ്പു​ര​ക​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പ​ല വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന തു​ഴ​ച്ചി​ലി​നാ​യി നീ​റ്റി​ലി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 12ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​മ്പ​ക്കു​ളം മൂ​ലം വ​ള്ളം​ക​ളി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ക. ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന പാ​യി​പ്പാ​ട് ജ​ലോ​ത്സ​വം, ഐ​തി​ഹ്യ​പ്പെ​രു​മ​ക്ക്​ പു​ക​ൾ​പെ​റ്റ പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള ഉ​തൃ​ട്ടാ​തി ജ​ലോ​ത്സ​വം, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഇ​റ​പ്പു​ഴ പ​ള്ളി​യോ​ട ജ​ലോ​ത്സ​വം, ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന മാ​ന്നാ​ർ മ​ഹാ​ത്മാ ജ​ലോ​ത്സ​വം, ക​രു​വാ​റ്റാ വ​ള്ളം​ക​ളി, നീ​രേ​റ്റു​പു​റം വ​ള്ളം​ക​ളി, പ​ല്ല​ന കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ സ്മാ​ര​ക ജ​ലോ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഓ​ണ​ക്കാ​ല ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി ബോ​ട്ട് റേ​സ് ഇ​ക്കു​റി ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ ര​ണ്ടാം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ​ക​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​നാ​കും ന​ട​ക്കു​ക. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ബോ​ട്ട് ലീ​ഗി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക. ന​വം​ബ​ർ 26 ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് ട്രോ​ഫി​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം.

Only a few days until the excitement of vallam kali