Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightHaripadchevron_right​ബസിൽനിന്ന്​ വയോധിക...
    Haripad
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 1:48 PM IST

    ​ബസിൽനിന്ന്​ വയോധിക വീണ സംഭവം; ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ​ബസിൽനിന്ന്​ വയോധിക വീണ സംഭവം; ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    ബ​സിൽനി​ന്ന്​ വ​യോ​ധി​ക വീ​ഴു​ന്ന​തി​ന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബ​സ് മു​ന്നോ​ട്ട് എ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ല​ത്തു​വീ​ണ് വ​യോ​ധി​ക​യ്ക്ക് പ​രി​ക്ക് പ​റ്റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ കേ​സ്. ആ​നാ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി ന​ബീ​സ​ക്കാ​ണ് (78) ഹ​രി​പ്പാ​ട് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച് ബ​സി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ താ​ഴെ വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കും ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ഹ​രി​പ്പാ​ട് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ബ​സ് നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ബീ​സ. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​റ​ങ്ങി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പേ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ​സ് മു​ന്നോ​ട്ട് എ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ന​ബീ​സ നി​ല​ത്ത് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ന​ബീ​സ​യെ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഹ​രി​പ്പാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് കാ​ട്ടി ന​ബീ​സ​യു​ടെ കു​ടും​ബം ഹ​രി​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രാ​യ​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്. ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​രും വി​ല​യി​രു​ത്തി. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bus accidetelderly womanCase filed
    News Summary - Elderly woman falls from bus; case registered against staff
    Similar News
    Next Story
    X