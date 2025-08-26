Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightHaripadchevron_rightഡോ. പ്രതീഷ് ജി....
    Haripad
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 1:08 PM IST

    ഡോ. പ്രതീഷ് ജി. പണിക്കർക്ക് മികച്ച പൊതുമേഖല എം.ഡി പുരസ്‌കാരം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. പ്രതീഷ് ജി. പണിക്കർക്ക് മികച്ച പൊതുമേഖല എം.ഡി പുരസ്‌കാരം
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​പ്ര​തീ​ഷ് ജി. ​പ​ണി​ക്ക​ർ

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് കേ​ര​ള സ്‌​റ്റേ​റ്റ് ക​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും ഫോം​മാ​റ്റി​ങ്‌​സ് (ഇ​ന്ത്യ) ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ​യും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ങ്ങ്യാ​ർ​കു​ള​ങ്ങ​ര പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഡോ. ​പ്ര​തീ​ഷ് ജി. ​പ​ണി​ക്ക​ർ അ​ർ​ഹ​നാ​യി. 18 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഫോം​മാ​റ്റി​ങ്‌​സ് ലാ​ഭ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തും വി​റ്റു​വ​ര​വും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തും പ്ര​തീ​ഷ് ജി. ​പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വാ​ണ്.

    ക​യ​ർ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ വി​റ്റു​വ​ര​വ് 134.13 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 164.61 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി 10 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 12.5 കോ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​വ്യ​വ​സാ​യ​ഭീ​മ​നാ​യ വാ​ൾ​മാ​ൾ​ട്ടി​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ക​യ​ർ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു​പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം വാ​ൾ​മാ​ൾ​ട്ടു​മാ​യി വി​പ​ണ​ന​ക്ക​രാ​റി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഫോം​മാ​റ്റി​ങ്‌​സി​ന്റെ വി​റ്റു​വ​ര​വ് 10.3 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 16.5 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഫോം​മാ​റ്റി​ങ്‌​സ് ക​യ​റ്റു​മ​തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തും പ്ര​തീ​ഷ് ജി. ​പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്‌​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഹാ​ന്റി​ക്രാ​ഫ്​​റ്റ്‌​സ്, കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ടി​വി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ: ഡോ. ​നി​ഷ (ആ​യൂ​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​എ​ച്ച്‌.​സി പു​ന്ന​പ്ര). മ​ക്ക​ൾ: പി. ​കാ​ശി​നാ​ഥ്, പി. ​കാ​ർ​ത്തി​ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:public sectorManaging DirectorAlappuzha News
    News Summary - Dr. Pratheesh G. Panicker receives the Best Public Sector MD award
    Similar News
    Next Story
    X