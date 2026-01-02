Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Haripad
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:20 AM IST

    ഡയാലിസിസ് രോഗികളുടെ മരണം; ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ച് ബന്ധുക്കൾ

    ഭീ​തി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ൾ
    ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നി​ടെ​യു​ള്ള അ​ണു​ബാ​ധ​യെത്തുട​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ച മ​ജീ​ദി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ൾ മ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സാ പി​ഴ​വ് ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. പെ​ട്ടെ​ന്ന് രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ചു ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ഭീ​തി അ​ക​റ്റാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വം വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നി​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​ണു​ബാ​ധ​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് വെ​ട്ടു​വേ​നി ച​ക്ക​നാ​ട്ട് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (60), കാ​യം​കു​ളം പു​ളി​മു​ക്ക് പു​തു​ക്കാ​ട് വ​ട​ക്ക​തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദു​മാ​ണ് (43) മ​രി​ച്ച​ത്. കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി വെ​ട്ടു​വേ​നി ദേ​വ​കൃ​പ​യി​ൽ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ (40) ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും സം​ശ​യ​ത്തി​ന് ബ​ലം കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    ഡ​യാ​ലി​സി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​രു​ന്ന്, ഫ്ലൂ​യി​ഡ്, ഡ്രി​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വെ​ള്ളം, തു​ട​ങ്ങി മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.​ഇ​ത് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് അ​വ​സാ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പ​റ​ഞ്ഞു. ശേ​ഖ​രി​ച്ച സാ​മ്പി​ളി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട് ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ അ​ണു​ബാ​ധ​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യൂ. പ്ര​ശ്നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഡ​യാ​ലി​സി​സ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന 58 രോ​ഗി​ക​ളെ മ​റ്റു സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഇ​വി​ടു​ത്തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രേ​യും ത​ല്ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മാ​റ്റി നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സം​ഘം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​ട്ട് മാ​ത്ര​മേ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.

    പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഡി.​എം.​ഒ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​എ​സ്. സു​കേ​ഷ്, അ​ഡീ. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (ഫാ​ർ​മ​സി) ബി​ന്ദു, ആ​ല​പ്പു​ഴ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡി.​എം.​ഒ. ദി​ലീ​പ്, നെ​ഫ്രോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ഷ​ബീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബ് മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​സു​മ​ൻ, ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ജ്യോ​തി​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിനെതിരെയും പരാതി

    കാ​യം​കു​ളം: ഹ​രി​പ്പാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നി​ടെ​യു​ള്ള അ​ണു​ബാ​ധ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് രോ​ഗി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​നും ഗു​രു​ത​ര​വീ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ പു​ളി​മു​ക്ക് പു​തു​ക്കാ​ട് വ​ട​ക്ക​തി​ൽ മ​ജീ​ദി​ന് (53) ശ​രി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന മ​ജീ​ദ് സ്വ​ന്തം വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചാ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നി​ടെ വി​റ​യ​ലും ഛർ​ദി​യു​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​രും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത രോ​ഗി​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഹ​രി​പ്പാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല. ബ​ദ​ൽ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഹ​രി​പ്പാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ വി​വി​ധ ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ഴു​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​പ്പം ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും പ​ണം ക​രു​താ​ത്ത​തി​നാ​ലും മ​ജീ​ദ് നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​വും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ​ണ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ ബാ​ധി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്.

    റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ കാ​ർ​ഡ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ലാ​ബ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ത​യാ​റാ​യി​ല്ല​ത്രേ. പ​ണം ക​ടം​വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ണ്ടും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ലം വൈ​കി​യ​ത് വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മാ​യി. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​യ മ​ജീ​ദ് രാ​ത്രി​യോ​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. ആ​റു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന് വി​ധേ​യ​നാ​ണ്. പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​യാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ ന​സീ​മ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളെ​യും വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​യ​ച്ച​തോ​ടെ മ​ജീ​ദ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വീ​ട് ജ​പ്തി​യു​ടെ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​കെ ആ​ശ്വാ​സം. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും മ​ജീ​ദി​ന് നേ​രി​ട്ട ദു​ര​വ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:DeathsGovernment hospitalDialysis Patients
