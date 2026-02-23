Begin typing your search above and press return to search.
    Haripad
    date_range 23 Feb 2026 10:14 AM IST
    date_range 23 Feb 2026 10:14 AM IST

    ഉത്സവത്തിനിടെ ​ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി വെടിവെപ്പും കൂട്ടയടിയും; നിരവധിപേർക്ക്​ പരിക്ക്

    തോ​ക്ക് തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു
    ഉത്സവത്തിനിടെ ​ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി വെടിവെപ്പും കൂട്ടയടിയും; നിരവധിപേർക്ക്​ പരിക്ക്
    കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നി​ടെയുണ്ടായ സംഘർഷം

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നി​ടെ ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. വെ​ടി​വെ​പ്പും കൂ​ട്ട അ​ടി​യും. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പു​ളു​ക്കീ​ഴ് ഭാ​ഗ​ത്തെ കെ.​ടി.​ഡി.​സി ബാ​റി​ല്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ മ​ദ്യ​പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്ക്ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു കൂ​ട്ട​രും ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ പു​ളി​ക്കീ​ഴ്‌ ഗു​രു മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ശ്വ​തി മ​ഹോ​ത്സ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​തി​ര കെ​ട്ടു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ത്തോ​ളം യു​വാ​ക്ക​ൾ ബൈ​ക്കി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും സം​ഘ​ർ​ഷം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ബൈ​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തി​ലെ തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ തു​ലാം​പ​റ​മ്പ് രാ​ഗം വീ​ട്ടി​ൽ വി​ഷ്ണു (33) പി​ന്നി​ൽ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന തോ​ക്കെ​ടു​ത്ത് എ​തി​ർ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് നേ​രെ വെ​ടി ഉ​തി​ർ​ത്തു. വി​ഷ്ണു​വി​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തോ​ക്ക് അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​ത​​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ എ​തി​ർ​സം​ഘം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യും മ​ര​ത്ത​ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം എ​ടു​ത്ത് വി​ഷ്ണു​വി​നെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തോ​ക്ക് തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് എ​യ​ർ​പി​സ്റ്റ​ൾ ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തോ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ക്കും. ത​ല​യ്ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ഷ്ണു​വി​നെ പ​രു​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു സം​ഘ​ത്തി​ലും പെ​ട്ട പ​ത്തോ​ളം പേ​ർ വ​ണ്ടാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും പ​രു​മ​ല സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വ​ണ്ടാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ അ​വി​ടെ നി​ന്നും ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു.

    വി​ഷ്ണു​വി​ന്റെ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടാ​ൽ അ​റി​യാ​വു​ന്ന പ​ത്തു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റൊ​രു മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ശാ​സ്താ​മു​റി സ്വ​ദേ​ശി അ​പ്പു, തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി ശ​ര​ത്, പ​ല്ല​ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സ​ജി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ണ്ടാ​ൽ അ​റി​യാ​വു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Criminal gangs clash during festival; Several injured
