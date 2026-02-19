Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightHaripadchevron_rightഎൻജിൻ തകരാറിലായ...
    Haripad
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 9:53 AM IST

    എൻജിൻ തകരാറിലായ ബോട്ടിനെയും തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    എൻജിൻ തകരാറിലായ ബോട്ടിനെയും തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബോ​ട്ട് തീ​ര​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു

    ഹരിപ്പാട്: കടലിൽ എൻജിൻ തകരാറിലായി അപകടത്തിൽപെട്ട മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിനെയും 21 തൊഴിലാളികളെയും ഫിഷറീസ് റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് സുരക്ഷിതമായി കരക്കെത്തിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജി.കെ.എസ് മറൈൻ എക്സ്പോർട്ടിങ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജി.കെ.എസ്-1 എന്ന ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.

    ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9.30നാണ് അമ്പലപ്പുഴ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് വെച്ച് ബോട്ട് തകരാറിലായെന്ന സന്ദേശം തോട്ടപ്പള്ളി ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചത്. ഉടൻ കായംകുളം ഹാർബറിൽനിന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് പുറപ്പെട്ടു. തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 47 കി.മീ അകലെവെച്ച് കണ്ടെത്തിയ ബോട്ടിനെ കെട്ടിവലിച്ച് അർധരാത്രിയോടെ കായംകുളം ഹാർബറിലെത്തിച്ചു. 12 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    ഫിഷറീസ് ലൈഫ് ഗാർഡുമാരായ രാഹുൽ, സാലസ് ജോൺ എന്നിവർ റെസ്ക്യൂ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റും തോട്ടപ്പള്ളി ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷനും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന യാനങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായ ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ, ലൈഫ് ബോയ, അഗ്നിരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർബന്ധമായും കരുതണമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്ത യാനങ്ങൾക്കെതിരെ കെ.എം.എഫ്.ആർ ആക്ട് പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fishing boatEngine Failureworkers rescued
    News Summary - Boat and workers rescued after engine failure
    Similar News
    Next Story
    X