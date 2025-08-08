Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightHaripadchevron_rightകൊലപാതകശ്രമം
    Haripad
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:25 AM IST

    കൊലപാതകശ്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതിക്ക്​ 19 വർഷം തടവും 1.5 ലക്ഷം പിഴയും
    arrest
    cancel

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് 19 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും ഒ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി രേ​ഖ ലോ​റി​യ​നാ​ണ് വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. വീ​യ​പു​രം ചെ​റു​ത​ന വി​ല്ലേ​ജി​ൽ തോ​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സു​രേ​ഷാ​ണ് (54) ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2018 ജൂ​ൺ 27ന് ​രാ​വി​ലെ ചെ​റു​ത​ന തെ​ക്കു​മു​റി​യി​ൽ അ​ശ്വ​തി ഭ​വ​നി​ൽ പ്ര​മോ​ദ് ലാ​ലി​നെ (47) പ്ര​തി വെ​ട്ടു​ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    പ്ര​മോ​ദ് ലാ​ലി​ന്റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി ഭാ​ര്യ ആ​ശ​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​മോ​ദ് ലാ​ലി​ന്‍റെ വ​ല​തു​കൈ​പ്പ​ത്തി അ​റ്റു. ഇ​ട​തു​കൈ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര വെ​ട്ടേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ട​തു​കൈ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ്ര​തി സു​രേ​ഷി​നെ നാ​യെ വി​ട്ട്​ ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:prisonfineHarippadaccusedattempted murder
    News Summary - Attempted murder; The accused was sentenced to 19 years in prison and a fine of Rs 1.5 lakh.
    Similar News
    Next Story
    X