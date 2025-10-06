Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightHaripadchevron_rightയുവാവിനെ പൂട്ടിയിട്ട്...
    Haripad
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:42 PM IST

    യുവാവിനെ പൂട്ടിയിട്ട് മർദനം:പ്രതികൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    യുവാവിനെ പൂട്ടിയിട്ട് മർദനം:പ്രതികൾ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ശ്വി​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ്, യ​ദു കൃ​ഷ്ണ​ൻ 

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: സൗ​ഹൃ​ദം ന​ടി​ച്ച് യു​വാ​വി​നെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ച്​ മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ടു​ക​യും മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. വി​ഷ്ണു എ​ന്ന യു​വാ​വാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യാ​യ യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നി​ര​വ​ധി കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫാ​റൂ​ഖ്, അ​ശ്വി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് ഐ.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ബൈ​ക്കി​ൽ വ​ന്ന വി​ഷ്ണു​വി​നെ ഡാ​ണാ​പ്പ​ടി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ലി​ഫ്റ്റ് ചോ​ദി​ച്ചു ബൈ​ക്കി​ൽ ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​തു​ട​ർ​ന്ന്​ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചു. അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വി​ഷ്ണു​വി​നെ മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ പൂ​ട്ടി​യി​ടു​ക​യും മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യം മു​റി​യി​ൽ 15 വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ഷ്ണു​വി​ന്റെ ര​ണ്ട് പ​വ​ന്റെ മാ​ല​യും അ​ര പ​വ​ന്റെ മോ​തി​ര​വും കാ​തി​ൽ കി​ട​ന്ന റി​ങ്ങും സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചും ഊ​രി​യെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം 15,000 രൂ​പ ആ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ണം ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ വി​ഷ്ണു​വി​നോ​ട് ആ​രോ​ടെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞ് ഗൂ​ഗ്​​ൾ പേ ​യി​ൽ അ​യ​ച്ചു ത​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നാ​ലു​പേ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ണം അ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​നും അ​ശ്വി​നു​മാ​യി വാ​ക് ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​മ്പി​വ​ടി​കൊ​ണ്ട് അ​ശ്വി​നെ അ​ടി​ച്ചു. മ​ർ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി ഓ​ടി​യ അ​ശ്വി​നെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖും യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​നും കൂ​ടി പി​റ​കെ ഓ​ടി. ഈ ​അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് മു​റി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പി​ള്ളേ​രും വി​ഷ്ണു​വും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ൽ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം കൂ​ട്ടു​കാ​രെ വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ഷ്ണു ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യാ​യ യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ​ണം കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഫാ​റൂ​ക്ക് ഹ​രി​പ്പാ​ട് അ​മ്പ​ല​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ച് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര കു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, എ​സ്.​ഐ ഷെ​ജ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ഷി​ഹാ​ബ്, പ്രി​യ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ നി​ഷാ​ദ്, ശ്രീ​ജി​ത്, സ​ജാ​ദ്, രാ​കേ​ഷ്, അ​മ​ൽ, വി​ശ്യ​ജി​ത്തു, അ​ഭി​ജി​ത്, ശ്രീ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsHarippadArrest
    News Summary - Arrest on attacking youth
    Similar News
    Next Story
    X