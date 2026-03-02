Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 March 2026 11:22 AM IST
    2 March 2026 11:22 AM IST

    യു​വാ​വി​ന് കു​ത്തേ​റ്റ സം​ഭ​വം; നാ​ലു​പേ​രെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി കേ​സെ​ടു​ത്തു

    യു​വാ​വി​ന് കു​ത്തേ​റ്റ സം​ഭ​വം; നാ​ലു​പേ​രെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി കേ​സെ​ടു​ത്തു
    പി​ടി​യി​ലാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: ത​ണ്ണീ​ര്‍മു​ക്കം മ​ണ​വേ​ലി​യി​ല്‍ യു​വാ​വി​ന് കു​ത്തേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ റി​മാ​ന്‍ഡി​ല്‍. ന​ഗ​ര​സ​ഭ 17ാം വാ​ര്‍ഡ് ഇ​ര​യി​ന്നം​വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ഖി​ല്‍ അ​ജി​കു​മാ​ര്‍(32), സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ അ​മ​ല്‍ അ​ജി​കു​മാ​ര്‍ (26) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ചേ​ര്‍ത്ത​ല ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​വ​രു​ടെ അ​ച്ഛ​ന്‍ അ​ജി​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ​യും സ​ഹാ​യി​യാ​യ ഗോ​പ​കു​മാ​റി (26)നെ​തി​രെ​യും പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ ഗോ​പ​കു​മാ​ര്‍ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. വീ​ടു നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ടോ​റ​സി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ള്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ണ്ടാ​യ ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​ണ​വേ​ലി കു​ന്ന​ത്ത​റ മ​നു​പ്ര​സാ​ദി​നാ​യാ​ണ് (37) വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10.30ന് ​കു​ത്തേ​റ്റ​ത്.

    ഇ​ട​തു​നെ​ഞ്ചി​ല്‍ വാ​രി​യെ​ല്ലി​നാ​ണ് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. മ​നു​പ്ര​സാ​ദ് കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. വീ​ടു​നി​ര്‍മാ​ണ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ടോ​റ​സി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ള്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ എ​തി​ര്‍ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ യു​വാ​വി​ന് നേ​രേ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

