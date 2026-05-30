Madhyamam
    date_range 30 May 2026 12:35 PM IST
    date_range 30 May 2026 12:35 PM IST

    വിസ തട്ടിപ്പ്: പ്രതി 36 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം പിടിയിൽ

     ബേ​ബി

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി 36 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പി​ടി​യി​ലാ​യി. ചേ​ർ​ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് 1990 ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ചേ​ർ​ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഹേ​മ​ന്ത് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ ഡി​നി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി​ജു കെ. ​തോ​മ​സ്, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ചേ​ർ​ത്ത​ല തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചു പ​റ​മ്പി​ൽ ബേ​ബി എ​ന്ന ആ​ളാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    TAGS:visa fraudSpecial Investigation TeamArrestAbsconding accuse
    News Summary - Visa fraud: Suspect arrested after 36 years
