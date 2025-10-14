Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cherthala
    14 Oct 2025 10:42 AM IST
    14 Oct 2025 10:42 AM IST

    ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്; 7.5 കോടി പാഴായോ?

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച്​ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ താ​ഴി​ട്ടു
    representative image
    ചേ​ർ​ത്ത​ല ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​ന​ത്ത​റ വെ​ളി​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ്

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ന​ത്ത​റ വെ​ളി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി​ട്ട് ര​ണ്ട​ര മാ​സം. ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഏ​ക പ്ലാ​ന്റാ​ണി​ത്. മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും വ​ന്ന​തോ​ടെ നി​ർ​ത്തി​വ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ശ​ക്ത‌​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി സം​സ്ക​ര​ണാ​വ​ശി​ഷ്ടം (ക്ലേ ) ​മ​റ്റ് പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ഴു​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ച​ത്. പ്ലാ​ന്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി ര​ണ്ട​ര മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും സ​ർ​ക്കാ​രും ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. 7.5 കോ​ടി​രൂ​പ മു​ട​ക്കി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ റീ​ബി​ൽ​ഡ് കേ​ര​ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ്ലാ​ന്റ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ദി​വ​സേ​ന 2.5 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ലാ​ന്റാ​ണ്. ആ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. നി​ർ​മാ​ണ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ പ​രി​പാ​ല​ന​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം തു​ക ഇ​നി​യും ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. ക​രാ​ർ തു​ക ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​മ്പ​നി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    മ​ഴ​വെ​ള്ളം പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ അ​ക​ത്തു ക​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം അ​ടു​ത്തി​ടെ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ഒ​രു​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ക​രി​ച്ച വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ടു​ന്ന​തി​നും സം​സ്ക​ര​ണ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ജ​ലാം​ശം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു ത​ട​സ്സം. മൂ​ന്നു മാ​സം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പ്ലാ​ന്റി​ൽ 40 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച​ത്. പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ ചേ​ർ​ത്ത​ല​യി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ പ​തി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.


    വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണം -പി.​എ​സ്. ജ്യോ​തി​ഷ്

    (ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്)




    പ്ലാ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. പി.​എ​സ്. ജ്യോ​തി​ഷ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ മാ​ലി​ന്യം പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ഴു​കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്

    . പ്ലാ​ന്‍റി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്തും സ​മീ​പ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മാ​ലി​ന്യ​മൊ​ഴു​കി​യ​താ​യി കാ​ട്ടി സ​മീ​പ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക​ട​ക്കം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ​നി​ന്നു വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം പു​റ​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത​യാ​ണി​തി​നു കാ​ര​ണം. കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ്യോ​തി​ഷ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും -ടി.​എ​സ്. അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ

    (ചേർത്തല ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ)




    ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എ​സ്. അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ഴ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക്ലേ ​മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യ​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​മാ​യ​ത്. ക്ലേ ​ന​ന​ഞ്ഞാ​ൽ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. 50 ലോ​ഡ് മാ​ലി​ന്യം ദി​വ​സേ​ന സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള പ്ലാ​ന്‍റാ​ണി​ത്. ക്ലേ​യി​ൽ​നി​ന്നു വ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

