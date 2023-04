മുഹമ്മ സി.എം.എസ് എൽ.പി സ്കൂളിൽ കൃഷിക്ക് അവധിയില്ല

cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ സി.​എം.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ഷു​ക്കാ​ല പ​ച്ച​ക്ക​റി​കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്വ​പ്ന ഷാ​ബു​വി​ന് ചീ​ര ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചേ​ർ​ത്ത​ല: അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മു​ഹ​മ്മ സി.​എം.​എ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ കൃ​ഷി​ക്ക് അ​വ​ധി​യി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ വി​ഷു​ക്കാ​ല പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​യ​റും, ചീ​ര​യും, വെ​ണ്ട​യും, കു​ക്കു​മ്പ​റും, ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​നു​മൊ​ക്കെ വി​ള​ഞ്ഞ് സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ നി​റ​ക​ണി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ.

സ്കൂ​ളി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സെ​ന്‍റ്​ മാ​ത്യൂ​സ് ച​ർ​ച്ചി​ന്‍റെ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ത്തോ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വി​ള​വെ​ടു​പ്പാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ളി​ന് പു​റ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചു. ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 10,000 രൂ​പ​യു​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​നാ​യി. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് വാ​ങ്ങാം. മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. അ​ധ്യാ​പി​ക സ​രി​ത​യു​ടെ മ​ക​ൻ ആ​ർ. സൂ​ര​ജ് വ​ര​ച്ച മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചി​ത്രം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ക​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ചി​ത്ര​കാ​ര​നാ​യ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ർ. സൂ​ര​ജ്, കൃ​ഷി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക ജോ​ളി തോ​മ​സ്, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ൽ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​വ് സ​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​രെ മ​ന്ത്രി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്വ​പ്ന ഷാ​ബു, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അം​ഗം നി​ഷ പ്ര​ദീ​പ്‌, കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​എം. കൃ​ഷ്ണ, പി.​ടി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എം.​പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി. ​ശാ​രി​മോ​ൾ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശ്രീ​വി​ദ്യ, സ​ഭാ​ശു ശ്രൂ​ഷ​ക​ൻ പി.​എം. ഐ​സ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

There is no holiday for agriculture in Muhammad CMS LP School