Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightCherthalachevron_rightബസും ടോറസും...
    Cherthala
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:16 PM IST

    ബസും ടോറസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒമ്പത്​ പേര്‍ക്ക്​ പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ബസും ടോറസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒമ്പത്​ പേര്‍ക്ക്​ പരിക്ക്
    cancel
    camera_alt

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്

    Listen to this Article

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സും ടോ​റ​സും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റ​ട​ക്കം ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​ര്‍ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്. ചേ​ര്‍ത്ത​ല ത​ണ്ണീ​ര്‍മു​ക്കം റോ​ഡി​ല്‍ വെ​ള​ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11നാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ചേ​ര്‍ത്ത​ല താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചേ​ര്‍ത്ത​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സ്. ബ​സി​ലു​ള​ള​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍ കോ​ട്ട​യം ചെ​ങ്ങ​ളം പ്ര​ശാ​ന്തി​യി​ല്‍ രൂ​പേ​ഷ് (46), യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ വ​യ​ലാ​ര്‍ തി​രു​നി​ല​ത്ത് ഷീ​ബ(51), മ​രു​ത്തോ​ര്‍വ​ട്ടം കാ​ര്‍ത്തി​ക​യി​ല്‍ ഗി​രി​ജ (66), കു​മ​ര​കം തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ സാ​ബു (59), വെ​ച്ചൂ​ര്‍ വേ​ലി​ച്ചി​റ ആ​ന​ന്ദ​വ​ല്ലി(65), കു​ട​വെ​ച്ചൂ​ര്‍ തെ​ക്കേ​നെ​ല്ലി​പ്പ​ള്ളി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍ (56) എ​ന്നി​വ​രെ ചേ​ര്‍ത്ത​ല താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ത​ല​ക്കും കൈ​ക​ള്‍ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ രൂ​പേ​ഷി​നെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ മ​റ്റ്​ മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ വി​വി​ധ ആ​ശുു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ല്‍ ത​ല മു​ന്‍സീ​റ്റി​ലി​ടി​ച്ചും ബ​സി​ല്‍തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണു​മാ​ണ് ബ​സി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ചേ​ർ​ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bus AccidentInjuredAccidents
    News Summary - Nine injured in collision between bus and Taurus
    Similar News
    Next Story
    X