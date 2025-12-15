Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cherthala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:13 PM IST

    ചേ​ർ​ത്ത​ലയിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക്​ നഷ്ടം

    ചേ​ർ​ത്ത​ലയിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക്​ നഷ്ടം
    cancel

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ്​​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണം കൂ​ടി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ യു.​​ഡി.​എ​ഫ്​ നി​ല​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം ചേ​ർ​ത്ത​ല ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ൽ.​​ഡി.​എ​ഫ്​ 18ൽ ​നി​ന്ന്​ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 21 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചേ​ർ​ത്ത​ല തെ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി, പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ടും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം, ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി, വ​യ​ലാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ എ​ന്നീ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ചേ​ർ​ത്ത​ല ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി.

    ബി.​ജെ.​പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗ​സം​ഖ്യ മൂ​ന്നി​ൽ നി​ന്ന്​ നാ​ലാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ ഇ​വി​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​യി​രു​ന്ന ജ​യിം​സ് ചി​ങ്കു​ത​റ ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വ​യ​ലാ​ര്‍ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി സ്മാ​ര​കം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന വ​യ​ലാ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 17-വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ 14-ഉം ​നേ​ടി എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. എ​ന്‍.​ഡി.​എ 13-വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രി​ട​ത്തും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല.

    ഇ​ട​ത് കോ​ട്ട​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി. 12 - 05 ആ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ക​ക്ഷി​നി​ല. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ആ​കെ​യു​ള്ള 19 സീ​റ്റി​ൽ 17 ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി. ബി.​ജെ.​പി നി​ലം തൊ​ട്ടി​ല്ല. ചേ​ർ​ത്ത​ല തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 13 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ 10 സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. എ​ൻ.​ഡി.​എ ഒ​രു സീ​റ്റ്​ നേ​ടി.

    പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഭ​ര​ണ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട്. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​രം യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ട്ട്​ സീ​റ്റി​ൽ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 13 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ പോ​ലും അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    Local Body ElectionCherthala
    Left group lost votes in Cherthala
    X