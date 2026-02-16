Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    16 Feb 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 9:55 AM IST

    ഹൈ​ടെ​ക് ഫാം ​ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ഹൈ​ടെ​ക് ഫാം ​ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    വി.​പി. സു​നി​ലി​ന്റെ ഫാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​ടീ​ൽ ഉ​ത്സ​വം കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്ക​ത്ത് ഹൈ​ടെ​ക് ഫാം ​ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 19ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നാ​മ​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ വി.​പി. സു​നി​ൽ ഫാം ​ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കി​ഴ​ങ്ങു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പൂ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഹൈ​ടെ​ക് രീ​തി​യി​ൽ കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ആ​യി​രം ടി​ഷ്യൂ​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വാ​ഴ​യു​ടെ തൈ​ന​ടീ​ൽ കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. പ്ര​സ​ന്ന​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജി, മീ​നു​മോ​ൾ, മ​ഞ്ജു​ള സു​രേ​ഷ്, ബ്രൈ​റ്റ് എ​സ്. പ്ര​സാ​ദ്, യു. ​ലെ​നി​ൻ, ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​സ്. സു​രേ​ഷ്, ക​ർ​ഷ​ക​ൻ വി.​പി. സു​നി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

