    നാല് സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനം; സെബാസ്റ്റ്യന്‍റെ സഹോദരന്റെ പുരയിടം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ

    നാല് സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനം; സെബാസ്റ്റ്യന്‍റെ സഹോദരന്റെ പുരയിടം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ
    ന​ഗ​ര​സ​ഭ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സെ​ബാ​സ്റ്യ​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ക്ലെ​മെ​ന്‍റ്ന്‍റെ വീ​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് കി​ണ​ർ മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: നാ​ല് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ക്ല​മെ​ന്റി​ന്റെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കി​ണ​റും കെ​ട്ടി​ട​വും ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് നിരീക്ഷണ​ത്തി​ൽ. ചേ​ർ​ത്ത​ല വ​ട​ക്കേ അ​ങ്ങാ​ടി ക​വ​ല​യ്ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ക്ല​മെ​ന്റി​ന്റെ 10 സെ​ന്റോ​ളം വ​രു​ന്ന സ്ഥ​ലത്ത്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക്ല​മെ​ന്റും കു​ടും​ബ​വും നി​ല​വി​ൽ ന്യൂ​സിലാൻഡിൽ ജോ​ലി​യും സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​വു​മാ​ണ്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് സ​ഹോ​ദ​ര​നും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന വീ​ട് ബ​ല​മാ​യി തു​റ​ന്ന് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം താ​മ​സി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു കി​ണ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഈ ​കി​ണ​ർ മൂ​ടു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കി​ണ​റി​ൽ നാ​യ വീ​ണു ച​ത്തെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കി​ണ​ർ മൂ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ചു​റ്റു മ​തി​ലു​ള്ള വീ​ട്ട് വ​ള​പ്പി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ നാ​യ ക​യ​റി​യെ​ന്നും കി​ണ​റി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ നാ​യ ച​ത്തു കി​ട​ന്നെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ശ​യം തോന്നാനിടയാക്കിയത്​.

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ത​റ​നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്നും മു​ക​ളി​ലെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കി​ണ​റി​ലേ​യ്ക്ക് പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ട് മൂ​ടി​യ​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്ത്രീ​യു​മാ​യും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​സ്ത്രീ ക​ട​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​ത്തി​ലാ​വു​ന്ന​തും. ഈ ​സ്ത്രീ​യും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നു​മാ​യി ഈ ​വീ​ട്ടി​ൽ വ​രാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ക്ലൈ​മെ​ന്‍റ്നാ​ട്ടി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഈ ​വീ​ട്ടി​ൽ വ​രാ​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ബാ​സ്റ്റി​ന്റെ വ​ഴി​വി​ട്ട ബ​ന്ധം സ​ഹോ​ദ​ര​ന്​ അ​റി​യാ​മെ​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വീ​ട് ക്ല​മെ​ന്റ് പൊ​ളി​ച്ചുനീ​ക്കിയത്​. കി​ണ​ർ മൂ​ടു​ന്ന​ത് ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി പ​ത്മ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ബി​ന്ദു

    പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ്. പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ച്ച് ബി​ന്ദു​വി​നെ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കി​ണ​റ്റി​ൽ ത​ള്ളി​യോ എ​ന്നും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കാ​ടു​പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ന്ന പു​ര​യി​ട​വും പ​രി​സ​ര​വും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ 15 മി​നി​റ്റോ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മൂ​ടി​യ കി​ണ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ക്ല​മെ​ന്റ് പ​റ​യാ​തെ എ​ന്തി​നാ​ണ് കി​ണ​ർ മൂ​ടി​യതെ​ന്നത്​ സം​ശ​യം ബ​ല​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​കി​ണ​റും പ​രി​സ​ര​വും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

