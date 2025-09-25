Begin typing your search above and press return to search.
    Cherthala
    date_range 25 Sept 2025 12:59 PM IST
    date_range 25 Sept 2025 12:59 PM IST

    ബിന്ദു പത്മനാഭന്‍ കൊലക്കേസ്; സെബാസ്റ്റ്യനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്​ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു

    ബിന്ദു പത്മനാഭന്‍ കൊലക്കേസ്; സെബാസ്റ്റ്യനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്​ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു
    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്‍ കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി സി.​എം. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ (61) തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വി​ട്ടു. ചേ​ര്‍ത്ത​ല ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് ഷെ​റി​ന്‍ കെ. ​ജോ​ർ​ജാ​ണ് 30ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലു​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വി​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​ത്.

    ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത​മൊ​ഴി​യെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​തി​യാ​ക്കി കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​യ്യൂ​ര്‍ ജ​യി​ലി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ 18നാ​ണ്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ സം​ഘം അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ലി​ല്‍നി​ന്ന്​ സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ കേ​സ്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    വി​യ്യൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച​ശേ​ഷം രാ​വി​ലെ 10.30 ഓ​ടെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ സി.​ഐ കെ. ​ഹേ​മ​ന്ദ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​ല കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. കാ​ലി​ൽ മു​റി​വു​ള്ള​തും മ​റ്റ് ശാ​രീ​രി​ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ണ് വി​യ്യൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ന്വ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി ജെ​യ്‌​ന​മ്മ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലാ​ണ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ റി​മാ​ന്‍ഡി​ല്‍ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ തെ​ളി​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബി​ന്ദു​വി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​തി​യു​മാ​യി കോ​ട്ട​യം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​പു​റ​ത്ത് കു​ട​ക്, ബാം​ഗ്ലൂ​ര്‍, വേ​ളാ​ങ്ക​ണ്ണി, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്തി​ച്ച് തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. ചേ​ര്‍ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന റി​ട്ട. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ഹ​യ​റു​മ്മ (ഐ​ഷ-62) തി​രോ​ധാ​ന കേ​സി​ലും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

