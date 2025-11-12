Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightCherthalachevron_rightഅയല്‍വാസിയെ...
    Cherthala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:31 PM IST

    അയല്‍വാസിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; പ്രതിക്ക് കഠിന തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    അയല്‍വാസിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; പ്രതിക്ക് കഠിന തടവ്
    cancel
    Listen to this Article

    ചേര്‍ത്തല: ബാറിലിരുന്ന് മദ്യപിച്ചത് വീട്ടില്‍ അറിയിച്ചതിന് അയല്‍വാസിയെ കുത്തിക്കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ക്ക് കഠിനതടവും പിഴയും ശിക്ഷ.കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാര്‍ഡില്‍ വാരണം ഷാന്‍ നിവാസില്‍ ഷാനെ(38) ആണ് ചേര്‍ത്തല അസിസ്റ്റന്റ് സെഷന്‍സ് ജഡ്ജ് എസ്. ലക്ഷ്മി മൂന്നു വര്‍ഷം കഠിന തടവിനും 25,000 രൂപാപിഴ ഒടുക്കാനും ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2018 ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന കേളോത്ത് - പുത്തനമ്പലം റോഡില്‍ കേളോത്ത് ജംഗ്ഷനു സമീപമായിരുന്നു സംഭവം.

    സമീപത്ത് കല്യാണവീട്ടില്‍ പോയ വാരണം കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാര്‍ഡില്‍ വേഗത്തില്‍ വീട്ടില്‍ അഭിലാഷിനെ കുത്തി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചെന്നു കാട്ടി മുഹമ്മ പൊലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് ശിക്ഷ. കേസില്‍ രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായിരുന്ന ഗിരീഷ്, സുഖലാല്‍ എന്നിവരെ തെളിവില്ലെന്നുകണ്ട് വെറുതെ വിട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ATTACKEDAlappuzha Newsrigorous imprisonment
    News Summary - Attempt to murder neighbor; Accused gets rigorous imprisonment
    Similar News
    Next Story
    X