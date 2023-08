cancel camera_alt ദി​നേ​ശ​ന്‍, നി​സാം​കു​ഞ്ഞ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചേ​ര്‍ത്ത​ല: മ​ദ്യ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ണം ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വീ​ട്ടി​ല്‍ക്ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും വീ​ട്​ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ചേ​ര്‍ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​ത്താം വാ​ര്‍ഡ് മു​റി​വേ​ലി​ച്ചി​റ വീ​ട്ടി​ല്‍ ദി​നേ​ശ​ന്‍ (42), കൊ​ല്ലം പ​ന്മ​ന കു​റ​വ​റ​യ​ത്ത് നി​ല​വി​ല്‍ ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി 13ാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ നി​സാം കു​ഞ്ഞ് (48) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ നാ​ലു​പേ​ര്‍ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ​പ്പു​ന്ന​ക്ക്​ സ​മീ​പം വാ​ട​ക​ക്കു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കു നേ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ര്‍ വാ​തി​ല്‍ ത​ക​ര്‍ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി അ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ക​ര്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചേ​ര്‍ത്ത​ല എ​സ്.​ഐ വി.​ജെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ക്ര​മി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

News Summary -

Attacks on interstate workers for not paying to drink; Two arrested