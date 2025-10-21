Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2.16 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ട്ട​റി ടി​ക്ക​റ്റ്​ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു

    വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2.16 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ട്ട​റി ടി​ക്ക​റ്റ്​ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു
    ലോ​ട്ട​റിക്കട​യി​ലെ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​റി വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം. 2.16 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ലോ​ട്ട​റി ടി​ക്ക​റ്റും പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ചേ​ർ​ത്ത​ല ദേ​വീ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് തെ​ക്ക് വ​ശം ക​ണി​ച്ചു​കു​ള​ങ്ങ​ര പ​ള്ളി​ക്കാ​വ് വെ​ളി ല​ത ബാ​ബു​വി​ന്റെ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​റി വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം. സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടി​ന്റെ ഗേ​റ്റ് ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​മ്പി​പ്പാ​ര ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഗ്രി​ൽ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് അ​ക​ത്തു ക​ട​ന്ന​ത്. 5143 ലോ​ട്ട​റി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കൗ​ണ്ട​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്​​ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    News Summary - A lottery ticket worth 2.16 lakh was stolen from the shop.
