Madhyamam
    Chengannur
    13 Dec 2025 12:09 PM IST
    13 Dec 2025 12:09 PM IST

    നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതി 21 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ

    നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതി 21 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ
    പ്രേം​കു​മാ​ർ

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: 21 വ​ർ​ഷം മു​മ്പു ന​ട​ത്തി​യ മോ​ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യി ഒ​ളി​വ്​ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഹ​രി​പ്പാ​ട് കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി മ​ഹാ​ദേ​വി​കാ​ട്, പ​ടി​പ്പു​ര​യ്ക്ക​ൽ പ്രേം​കു​മാ​റി​നെ (70) മാ​ന്നാ​ർ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി.

    2004ൽ ​ഹ​രി​പ്പാ​ട് വീ​യ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഇ​യാ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് മാ​ന്നാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ക്കി​ളി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന വി​യ​പു​രം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ലോ​ക്ക​പ്പ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മാ​ന്നാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച പ്ര​തി ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നും പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മാ​ന്നാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​റ്റൊ​രു കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    വീ​യ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​ഞ്ചോ​ളം മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ലും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കോ​ന്നി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​യാ​ണ്. ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തി​നു ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 2008ൽ ​വാ​റ​ൻ​റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ന്നാ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഡി. ​രെ​ജീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ എ​രു​മേ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:ChengannurArrest
    News Summary - Suspect in several cases arrested after 21 years
