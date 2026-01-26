Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightChengannurchevron_rightഹരിപ്പാട് കുടിവെള്ള...
    Chengannur
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 10:27 AM IST

    ഹരിപ്പാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള പൈപ്പുകൾ എത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹരിപ്പാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള പൈപ്പുകൾ എത്തി
    cancel

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ഹ​രി​പ്പാ​ട് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി പ​മ്പാ ന​ദി​യി​ൽ മാ​ന്നാ​റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ​മ്പ് ഹൗ​സി​ൽ​നി​ന്നു പ​ള്ളി​പ്പാ​ട്ടെ വാ​ട്ട​ർ ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക്​ ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ൾ എ​ത്തി. കു​ര​ട്ടി​ശ്ശേ​രി പാ​വു​ക്ക​ര മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ട​വി​ലാ​ണ് ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി. ഹ​രി​പ്പാ​ട് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും കാ​യം​കു​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും കു​ടി​വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി ശു​ദ്ധ​ജ​ല വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​തി​വി​സ്തൃ​ത​മാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് മാ​ന്നാ​ർ. മാ​ന്നാ​ർ-​വീ​യ​പു​രം, മാ​ന്നാ​ർ ത​ട്ടാ​ര​മ്പ​ലം, ഹ​രി​പ്പാ​ട്-​ഇ​ല​ഞ്ഞി​മേ​ൽ എ​ന്നീ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​കും പൈ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​ക.

    ആ​റു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ട​വി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. അ​ന്ന് ഏ​റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഡ്വ കെ.​കെ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ജ​യം ക​ണ്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ റോ​ഡു​ക​ൾ കു​ത്തി​പ്പൊ​ളി​ച്ച് പൈ​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    മാ​ന്നാ​റി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന കാ​യം​ങ്കു​ളം ത​ട്ടാ​ര​മ്പ​ലം-​മാ​ന്നാ​ർ-​തി​രു​വ​ല്ല ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​നാ​യി പ​മ്പാ ന​ദി​ക്ക് കു​റു​കെ പാ​ല​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​ൽ ബൈ​പാ​സ് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​യി കി​ട്ടി​യ​തി​ൽ അ​നേ​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രും ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ട​വ്‌ പു​ന​ർ നി​ർ​മ്മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​മ്പ്​ ഹൗ​സു​ക​ൾ നി​ർമി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ

    ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​മ്പാ ന​ദി​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്താ​യി ര​ണ്ട് പ​മ്പി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ക്കി​ൾ മു​ക്കി​ലും മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി​ക​ട​വി​ലു​മാ​ണ​വ. സൈ​ക്കി​ൾ മു​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്കും അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ നി​യ​മ​സ​ഭ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​യി ജ​ല​മെ​ടു​ത്ത് ക​രു​മാ​ടി​യി​ലു​ള്ള പ്ലാ​ന്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. മാ​ന്നാ​ർ പാ​വു​ക്ക​ര മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി ക​ട​വി​ൽ​നി​ന്നു എ​ടു​ക്കു​ന്ന ജ​ലം പ​ള്ളി​പ്പാ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​ന്റി​ൽ ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച് ഹ​രി​പ്പാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​താ​ണ്.

    ര​ണ്ട് പ​മ്പി​ങും കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​മ്പാ​ന​ദി​യി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി താ​ഴു​ക​യും. പ​മ്പാ​തീ​ര​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ളം വ​റ്റു​ക​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി തീ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ജ​ല​നി​ര​പ്പു ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി താ​ഴു​ന്ന​തോ​ടെ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് നി​ന്നും ഉ​പ്പു​വെ​ള്ളം കി​ഴ​ക്കോ​ട്ട് ക​യ​റി വ​രു​വാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന സം​ശ​ങ്ങ​ൾ ദു​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു വ​കു​പ്പു​ക​ളും ഇ​തു​വ​രെ ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsharipaddrinking waterPipes
    News Summary - Pipes for Haripad drinking water project arrive
    Similar News
    Next Story
    X