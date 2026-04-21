    date_range 21 April 2026 11:56 AM IST
    date_range 21 April 2026 11:56 AM IST

    ചെങ്ങന്നൂരിൽ കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടി ജനം

    ​വ​റ്റി വ​ര​ണ്ട കി​ണ​ർ

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ന​ദി​ക​ളാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശു​ദ്ധ​ജ​ല വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ല്ലാം ത​ന്നെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കാ​ല​വി​ളം​ബം ഏ​റി​യ​തോ​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി നെ​ട്ടോ​ട്ട​മോ​ടി ജ​ന​ം. പ​ത്ത് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഒ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 11 ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ​ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ലു​ള്ള​ത്. പ​മ്പ-​അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ-​മ​ണി​മ​ല ആ​റു​ക​ളൊ-​അ​തി​ന്റെ കൈ​വ​ഴി​ക​ളൊ ക​ട​ന്നു പോ​കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ര​ള​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജ​ന​ത.

    കൊ​ടും​വേ​ന​ലി​ൽ കി​ണ​റു​ക​ളും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും വ​റ്റി വ​ര​ണ്ട​തോ​ടെ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണം നി​ല​ച്ച​തും പി.​ഐ.​പി (പ​മ്പ ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി) ക​നാ​ൽ തു​റ​ക്കാ​ത്ത​തും ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ​ഹ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും ജ​ൽ ജീ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പൈ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു ശ​ക്തി കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണ ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു വെ​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും തി​ക​യു​ന്നി​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ചൊ​ല്ലി പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​വും കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​കു​ന്നു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ജ​ല വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ലി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​വ​രെ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ന​ദി​ക​ളി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി താ​ഴ്ന്ന​തോ​ടെ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ചെ​റി​യ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കു​ടി​വെ​ള്ള കി​യോ​സ്‌​കു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം അ​തി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​ക്കാ​ത്ത​തും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. പ​ണം ന​ൽ​കി സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ർ.​ഒ പ്ലാ​ന്റു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ.​

    മ​ണി​യാ​ർ ഡാ​മി​ന്റെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പി.​ഐ.​പി ഇ​ട​തു​ക​ര ക​നാ​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​മ്പ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പു​ഞ്ച​കൃ​ഷി​ക്കാ​യി മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ക​നാ​ൽ അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ കി​ണ​റു​ക​ൾ വ​റ്റു​ക​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദാ​ഹ​ജ​ലം കി​ട്ടാ​തെ വ​ല​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. 2023ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഷ​ട്ട​ർ പ​ണി​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം. ജ​ല​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ണ്. യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​നാ​ൽ തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ക​യും കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ ഉ​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    TAGS: chengannur, drinking water, drinking water crisis
    News Summary - People scramble for drinking water in Chengannur
