Madhyamam
    Chengannur
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:53 PM IST

    ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്: കംബോഡിയൻ ബന്ധമുള്ള പ്രധാനപ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    arrested
    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ കം​ബോ​ഡി​യ​ൻ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ര​ണ്ടാം പ്ര​തി ത​മി​ഴ്നാ​ട് വി​രു​ദു​ന​ഗ​ർ അ​രി​പ്പു​ക്കോ​ട്ടെ മ​ണി​ന​ഗ​രം ഭാ​ഗ​ത്ത് ഷ​ൺ​മു​ഖ​നാ​ഥ​പു​രം സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​ർ 15 ൽ ​ഡി. ഹ​രി​ദാ​സ് (43) നെ ​ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. മൂ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 22,60,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ലെ പ്ര​മു​ഖ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​റു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം വി​ദേ​ശ സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങി​ലൂ​ടെ വ​മ്പ​ൻ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ട്രി​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത​റി​ഞ്ഞ് ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ലെ പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ത്തി​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് തു​ച്ഛ​മാ​യ പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡ് സ​ഹി​തം വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ആ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ത​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ണം അ​യ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ത​ന്റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​ശേ​ഷം എ.​ടി.​എ​മ്മി​ലൂ​ടെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രീ​തി. കം​ബോ​ഡി​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യെ​യാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യ​ത്. ഈ ​കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു.

    Online Fraud, online scam, Suspect arrested
