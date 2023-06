പതിറ്റാണ്ട്​ നീണ്ട കൈയേറ്റം കാണാൻ മന്ത്രിയെത്തി വഴിയൊരുക്കാമെന്ന്​ ഉറപ്പ്

cancel camera_alt പു​ലി​യൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​മു​റ്റം വാ​ര്‍ഡി​ലെ ആ​ന​ത്താ​റ്റ് പി.​ഐ.​പി ക​നാ​ല്‍ റോ​ഡ് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി കൈ​യേ​റി വ​ഴി​യ​ട​ച്ച​ത്​ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ കാ​ണു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ര്‍: നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സ​ഞ്ചാ​ര​മു​ള്ള ക​നാ​ല്‍ റോ​ഡ് കൈ​യേ​റി വ​ഴി​യ​ട​ച്ചി​ട്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്. ദു​രി​ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി. പു​ലി​യൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​മു​റ്റം വാ​ര്‍ഡി​ലെ ആ​ന​ത്താ​റ്റ് പി.​ഐ.​പി ക​നാ​ല്‍ റോ​ഡ് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി കൈ​യേ​റി വ​ഴി​യ​ട​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ദു​രി​തം നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് വ​ഴി ഒ​രു​ക്കാ​നു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സ്ഥ​ലം ക​ണ്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ മ​ന്ത്രി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പും ന​ല്‍കി. പി.​ഐ.​പി ക​നാ​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച റോ​ഡ്​ 1976 മു​ത​ല്‍ 15ഓ​ളം വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ന​ത്താ​റ്റ്-​തി​ങ്ക​ളാ​മു​റ്റം പി.​ഐ.​പി ക​നാ​ലി​ന്റെ തെ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടി​യു​ള്ള ജീ​പ്പ് റോ​ഡാ​യി​രു​ന്നു. 1997 ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍ ജീ​പ്പ് റോ​ഡി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി കൈ​യേ​റി​യ​തോ​ടെ അ​ന്ന​ത്തെ സി.​പി.​എം ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഗോ​പാ​ല​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കൈ​യേ​റ്റം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് റോ​ഡ് പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കി. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം 2013 ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍ വീ​ണ്ടും ഈ ​റോ​ഡ് കൈ​യേ​റി താ​ഴ്ച​യി​ല്‍ മ​ണ്ണെ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി വീ​ണ്ടും ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കി മാ​റ്റി. 10 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യി. ഇ​താ​ണ്​ പ​രാ​തി​യാ​യി മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. റ​വ​ന്യൂ, പി.​ഐ.​പി ,വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

minister will come and pave the way to see the decade long encroachment