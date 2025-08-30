Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chengannur
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 1:37 PM IST

    മാന്നാർ മഹാത്മാ മത്സര ജലോത്സവം; ഓർമകളുമായി ആദ്യകാല സംഘാടകർ

    മാന്നാർ മഹാത്മാ മത്സര ജലോത്സവം; ഓർമകളുമായി ആദ്യകാല സംഘാടകർ
    മാ​ന്നാ​ർ മ​ഹാ​ത്മാ ട്രോ​ഫി മ​ത്സര ജ​ലോ​ത്സവം (ഫയൽ ചിത്രം)

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ആ​റു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ട് അ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ന്നാ​ർ മ​ഹാ​ത്മാ ട്രോ​ഫി മ​ൽ​സ​ര ജ​ലോ​ൽ​സ​വ​ത്തി​നു പ​മ്പ​യാ​റ്റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട സം​ഘാ​ട​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് അ​രി​കു​പു​റ​ത്തി​ന് ഇ​ന്നും വ​ള്ളം ക​ളി ഭം​ഗി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന ബോ​ധ​മു​ണ്ട്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റോ​റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വ് എ.​സി. തോ​മ​സ് 1970 ൽ ​നി​ര്യാ​ത​നാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വ​ള്ളം ക​ളി ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ആ​ശ​യം പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ മ​ന​സി​ൽ ആ​ശ​യം ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തു​വ​രെ മ​ൽ​സ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും കൊ​തു​മ്പു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​തു​മാ​യ മ​ൽ​സ​രം ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു വ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​താ​ണ്​ 1971 ൽ ​ആ​ദ്യ​ത്തെ വ​ള​ളം ക​ളി​യാ​യി രൂ​പാ​ന്ത​രം പ്രാ​പി​ച്ച​ത്.

    ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്

    യാ​തൊ​രു വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യും ഇ​ല്ലാ​തെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജ​ല​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ നി​ര​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി​രു​ന്ന മ​ൺ മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ റെ​ന്നി തോ​മ​സ് അ​രി​കു​പു​റം, നി​ര​ണം തോ​മ​സ്, കെ.​ജി.​ജോ​ർ​ജ് കൊ​ടു​മു​ള​യി​ൽ, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന ചെ​ട്ടി​യാ​കു​ള​ത്ത് ചാ​ക്കോ കു​ഞ്ഞ്കു​ഞ്ഞ്, മാ​ധ​വ​ൻ വൈ​ദ്യ​ൻ, ബോ​ബി ച​ക്കി​ട്ട​യി​ൽ, ഡോ. ​മാ​മ്മ​ൻ സി. ​ജേ​ക്ക​ബ്, നൈ​നാ​ൻ വാ​ലു​പ​റ​മ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ദി​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കാ​ടും പ​ട​ലും വെ​ട്ടി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യി പി​ന്നി​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നും 5000 രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു കി​ട്ടി.1972 ൽ ​മാ​ന്നാ​ർ സാ​ഹി​ബ് ആ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്തും വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​മ​ധേ​യം ഇ​തി​നു സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഇ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ജ​ല​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ 10 ചു​ണ്ട​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 30 ക​ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​വും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ വേ​ർ​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ന്ന​ത്തെ യു​വാ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ ദൗ​ത്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ പി.​ഡി.​ലൂ​ക്ക് വ​രെ മാ​ന്നാ​റി​ൽ ക​മ​ന്‍റേ​റ്റ​റാ​യി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്നൊ​ക്കെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​ര​യി​ലും വെ​ള്ള​ത്തി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​യെ​ല്ലാം സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ര​മ്യ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

